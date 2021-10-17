Calendarul Ortodox, 17 octombrie: Sfântul Proroc Osea. Ce trebuie să faci în această zi

Duminică, 17 octombrie, Biserica Ortodoxă celebrează o mare sărbătoare atribuită numelui unui important sfânt. Pe lângă acesta, însă, credincioșii ortodocși pomenesc mai mulți slujitori ai lui Dumnezeu, în aceeași zi. Iată cine e marele sfânt și ce însemnătate are ziua de 17 octombrie.

Biserica Ortodoxă îl pomenește duminică, 17 octombrie, pe Sfântul Proroc Osea, la care Biblia face referire în textele din Ap. Galateni II: 16-20, Tit III: 8-15, Ev. Luca VIII: 5-15, Ioan XVII: 1-13 glas 8, voscr. 6. Astfel, credincioșii ortodocși celebrează, duminică, o mare sărbătoare, potrivit Calendarului Ortodox.

Sfântul Osea a prorocit cu 800 de ani înainte de Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Osea era un om foarte credincios lui Dumnezeu și mustra pe toți cei care se închinau la idoli făcuți de mâna omenească.

Datorită acestui lucru, tradiția spune că, pe lângă a merge la biserică și a ne închina, dacă vedem pe cineva care păcătuiește și întristează fața Domnului, trebuie să îi atragem atenția, așa cum făcea și Sfântul Osea.

De-a lungul vieții sale, Sfântul Proroc Osea i-a îndemnat pe oameni să nu își piardă credința în Domnul și a făcut eforturi pentru a-i aduce pe calea cea bună pe israeliții care L-au uitat pe Dumnezeu. Astfel, în această zi nu este recomandat să vorbești urât sau să gândești rău față de aproapele tău, să te cerți sau să porți ură în inima ta.

Desigur, astfel de norma trebuie respectate în fiecare zi din viața de credincios. Se spune, însă, că dacă pe 17 octombrie ai o relație rea cu oamenii, așa îți vor fi zilele până la sfârșitul anului.

Troparul Sfântului Proroc Osea, glasul al 2-lea:

A proorocului Tău Osea po­menire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Lui Dumnezeu Celui Ce a ajutat în Egipt lui Moise şi printr-însul pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, cântare de biruinţă să-I cântăm, că S-a preamărit.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un grăitor de Dumnezeu cu adevărat, o, Prorocule Osea, stând înaintea Dătătoru­lui de viaţă, roagă-te neîncetat să izbăvească de primejdii pe toţi cei ce te laudă cu credinţă.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţind vederea sufletului tău de întinare, te-ai învredni­cit a vedea şi a spune mai îna­inte foarte bine, fără minciună şi luminat, cele viitoare care erau să se împlinească.

Stih: Sfinte Prorocule Osea, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izvorul cunoştinţei celei mai dinainte, înţelepciunea lui Dum­nezeu, a arătat pe grăitorul de Dumnezeu Osea, râu de prorocie, care izvorăşte tuturor Dumnezeieştile învăţături.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Hristos, Cel Ce S-a arătat pentru noi din Fecioară, L-a chemat de faţă Tatăl din Egipt, precum a spus de demult Osea văzătorul de Dumnezeu. Amin!