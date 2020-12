Astfel, înainte și după 25 decembrie, te bucuri din plin de atmosferă festivă de vacanță de iarnă, cu divertisment inclus la jocuri online, pe orice dispozitiv, oriunde te-ai afla! În aceste zile, Calendarul Advent își dezvăluie cele din urmă daruri surprinzătoare, până în ziua de Crăciun inclusiv!

Ce ai avut până acum în Calendarul Festiv de la Unibet: pariuri fără risc, pariuri bonus, creșteri de profit, cote mărite, bonusuri la depunere, rotiri extra la cele mai cool sloturi și turnee de sloturi & live casino (ruletă și blackjack), turnee de poker fără plată de intrare, premii atractive la cursele de HexaPro, misiuni în camerele de bingo, oferte cu vouchere. Zi de zi, oferte diferite, pentru că rutina nu are niciodată loc pe platforma Unibet, pur și simplu există mereu atracții fel de fel care nu te lasă să te plictisești!

Vacanța ta de iarnă trebuie să fie grozavă, așa că la Unibet ai oferte pe alese, în toate secțiunile!

Pasionații de sloturi au extra șanse de câștig, totul foarte generos, așa cum se obișnuiește, de altfel, pe platforma de cazino online de la Unibet. Chiar dacă ziua de Crăciun este ultima zi din Calendarul Advent cu surprize, tot pe 25 decembrie începe un turneu de excepție! Este vorba despre turneul Lucky Spin Play'n GO, care atrage atenția prin fondul de priemiere: există premii totale de 150.000 RON acordate cash, fără condiții de rulaj, jucătorilor care reușesc să prindă cele mai mari câștiguri egalizate în urma unei singure rotiri.

Nu contează dacă joci pe 1, 10 sau 100 RON/rotire, sistemul de calcul al punctajului pentru turneu este conceput astfel încât jucătorii să aibă șanse egale la premii. Se poate juca la 6 super sloturi mega populare de la Play’n GO – Rise of Olympus, Troll Hunters 2, Rich Wilde and the Tome of Madness, Moon Princess, Sticky Joker și Reactoonz. Turneul Lucky Spin Play’n GO durează până pe 5 ianuarie 2021!

Și asta nu este totul pentru cei ce adoră sloturile! Tot la Unibet ai parte și de turnee săptămânale cu alte jocuri foarte populare – sloturile de la Pragmatic Play. Organizate până pe 13 ianuarie, turneele Lucky Spin și premiile aleatorii aduc 400.000 RON cash în fiecare săptămână. Optează, joacă la un slot eligibil și poți câștiga o parte din fondul de premiere. Săptămânal are loc un Turneu lucky spin cu premii de 175.000 RON sau poți câștiga până la 5.000 RON cash la Premiile aleatorii zilnice. Joacă cel puțin 2.50 RON/rotire la sloturile Pragmatic Play incluse în ofertă, jocuri foarte apreciate precum Santa, Wolf Gold, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen, John Hunter and the

Book of Tut, Pirate Gold, The Dog House sau Sweet Bonanza.

Pariurile sportive sunt cele care îți oferă cea mai multă adrenalină? Urmărește live meciuri pe care pariezi, chiar și în perioadele de Crăciun și Revelion! Ai partide în Premier League și La Liga, deci ai super cote la Unibet! Fotbal de Sărbători, relaxare și divertisment de calitate cu o mare varietate de opțiuni la pariuri online pe platforma Unibet!

Jocurile de masă din Unibet Casino sunt de asemenea vizate de promoții în această perioadă. Dacă ești pasionat de blackjack sau / și ruletă, Turneul 4 de Live Casino este pentru tine! Există pregătite premii totale de 150.000 RON la acest turneu care se organizează între 21 și 28 decembrie. Premiile sunt câștigate de jucătorii cu cel mai mare rulaj la mesele de ruletă și / sau blackjack. Vezi toate ofertele pe unibet.ro și bucură-te de momente festive!