Calendar Ortodox 5 noiembrie. Cei doi Sfinți Mucenici, Galaction și Epistimia, au trăit în cetatea Emesa din Fenicia, azi orașul Homs, din Siria și au murit ca martiri în timpul prigoanei lui Deciu. Ei sunt sărbătoriți în calendarul ortodox în ziua de 5 noiembrie, în fiecare an

Se spune că în acest oraș, Emesa trăia un om bogat, pe nume Clitofont, care s-a căsătorit cu o femeie numită Levkipia. Aceasta, neputând avea copii, a mers la mai mulți doctori și vrîjitori, încercând să găsească un leac pentru boala sa. Spera, femeia, că va găsi un tratament pentru a rămânea însărcinată și pentru a putea da naștere unui copil. Totul a fost în zadar.

Până într-o zi când, la poarta casei celor doi soți, Clitofont și Levkipia a bătut un bătrân cerșetor, pe nume Onufrie. Acesta era un preot și monah creștin care se purta ca un cerșetor, ascunzându-și adevărata identitate. Levkipia l-a chemat înăuntru și i-a destăinuit mare ei supărare. Atunci, bătrânul i-a făgăduit că dacă va crede în Dumnezeul creștinilor și se va boteza, atunci dorința ei de a avea un copil se va împlini.

Atunci, femeia a acceptat botezul, iar după câtva timp a rămas însărcinată și a născut într-adevăr un băiat. Iar bărbatul ei, Clitofont, văzând minunea, a acceptat și el să se boteze.

Pe copilul nou-născut l-au numit Galaction și l-au crescut în credința creștină, oferindu-I o bună educație. Astfel, când a împlinit vârsta de 24 de ani, Galaction a fost logodit de către tatăl său cu tânăra Epistimia. Aceasta era păgână, însă din dragoste pentru tânăr a acceptat să se boteze în credința creștină.

Calendar creștin ortodox. Sursa foto: EVZ

Din cauza persecuțiilor pornite de împăratul Deciu (249-253) împotriva creștinilor și ale lui Secund, conducătorul orașului Emesa, Galaction și-a botezat logodnica în ascuns, în râul Chefis. A făcut același lucru și pentru un slujitor al tinerei, pe numele său Evtolmie.

Galaction, care nu dorea să se căsătorească, ci alesese calea monahiei, a convins-o pe fată să se călugărească alături de el. Hotărând să-și dedice viața monahismului, ei au părăsit orașul, și s-au îndreptat spre cele două mănăstiri din Muntele Publion. Acestea erau una dedicată maicilor, iar cea de-a doua călugărilor. Odată ce au intrat, nu s-au mai văzut niciodată, până în clipa morții.

Când prigonitorii au aflat de existența celor două mănăstiri, au trimis soldații pentru a-i prinde pe toți călugării aflați acolo. Între aceștia s-a aflat și Galaction care a fost adus la judecată și biciuit pentru credința sa în Hristos.

La rândul său, aflând ce se petrece, cum este torturat cel care a ajutat-o să cunoacă adevărata credință, Epistimia a venit în fața tribunalului. Și ea a mărturisit credința în Hristos, astfel că a fost supusă caznelor și torturilor, la fel ca și Galaction.

Amândoi sunt biciuiți și torturați, tâindu-li-se mâinile, picioarele și apoi capete, dându-și sufletul și primind cununa de mucenici.