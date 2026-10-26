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Atac mortal într-o biserică din Iordania. Trei suspecți, capturați

Atac mortal într-o biserică din Iordania. Trei suspecți, capturațiatac Karak / sursa foto: captura foto
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Din cuprinsul articolului

Forțele de securitate din Iordania au capturat trei bărbați suspectați că au comis atacul armat asupra unei biserici greco-ortodoxe din orașul Karak, soldat cu nouă morți și peste 20 de răniți, potrivit The Independent.

Operațiunea a avut loc luni dimineață, 26 octombrie 2026, în urma unui schimb de focuri cu autoritățile, iar cei trei suspecți au fost răniți în timpul confruntării.

Atacul s-a produs vineri, în timpul unei înmormântări desfășurate în lăcașul de cult. Cazul a atras atenția asupra securității comunităților religioase din Iordania, unde creștinii reprezintă o minoritate, iar autoritățile încearcă să stabilească motivele atacului și eventualele legături ale suspecților cu organizații armate.

Ce au anunțat autoritățile iordaniene

Potrivit Direcției pentru Securitate Publică din Iordania, cei trei bărbați au fost localizați în urma investigațiilor desfășurate după atac. Capturarea lor a avut loc în zorii zilei, în Karak, oraș aflat la aproximativ 120 de kilometri sud de capitala Amman.

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Ministrul de Interne, Mazen Al-Faraya, i-a identificat pe cei trei drept presupușii autori ai atacului. Oficialul a precizat că aceștia au opus rezistență în timpul intervenției și au fost răniți în confruntarea cu forțele de ordine.

Niciun membru al forțelor de securitate nu a fost rănit, conform informațiilor comunicate de autorități. Starea celor trei suspecți și detaliile complete ale intervenției nu au fost precizate în materialul citat.

Atacul armat a avut loc în timpul unei înmormântări

Atacul s-a produs vineri, într-o biserică greco-ortodoxă din Karak, în timp ce în interior se desfășura o ceremonie funerară. Bilanțul prezentat în informațiile publicate de presa locală și internațională indică nouă persoane ucise și peste 20 de răniți.

Prezența participanților la înmormântare în momentul atacului a contribuit la numărul ridicat de victime. Ancheta trebuie să clarifice succesiunea evenimentelor, modul în care a fost organizat atacul și dacă suspecții au acționat împreună sau au beneficiat de sprijin din partea altor persoane.

Până luni, atacul nu fusese revendicat de nicio organizație. De asemenea, autoritățile nu anunțaseră public o motivație confirmată și nu stabiliseră, potrivit informațiilor disponibile, apartenența suspecților la o grupare teroristă.

Reacția regelui Abdullah al II-lea

Regele Abdullah al II-lea a cerut autorităților să răspundă ferm celor care încalcă principiile islamului și încearcă să afecteze unitatea societății iordaniene. Mesajul său subliniază importanța menținerii coeziunii sociale într-o țară cu populație majoritar musulmană și cu o comunitate creștină istorică.

Iordania are un rol important în Orientul Mijlociu, iar protejarea comunităților religioase reprezintă un subiect sensibil în regiune. În acest context, stabilirea circumstanțelor atacului este esențială pentru a determina dacă violențele au avut o motivație religioasă, personală sau de altă natură.

Ce urmează în ancheta din Iordania

Capturarea celor trei suspecți reprezintă o etapă importantă a investigației, însă nu clarifică de una singură toate aspectele cazului. Autoritățile trebuie să stabilească responsabilitatea individuală a fiecărui suspect, mobilul atacului și eventualele conexiuni cu alte persoane sau organizații.

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