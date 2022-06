Calendar Bacalaureat – sesiune de toamnă 2022. Zilele în care elevii vor susține probele orale și scrise

Candidații care nu trec examenul de la Bacalaureat 2022 în sesiunea din vară, vor mai putea să își încerce norocul la examenele din sesiunea de toamnă 2022.

Examenul de bacalaureat se desfășoară în două sesuni, cea de vară și cea de toamnă. Înscrierile pentru sesiunea august-septembrie la Bacalaureat 2022 au loc în perioada 18-25 iulie.

În sesiunea august-septembrie, pot merge elevii care nu promovează examenul în vară și candidații care au de dat corigențe în această vară.

Pentru anul școlar 2021-2022, elevii claselor a XII-a susțin examenele de corigență în perioada 4-15 iulie 222. Liceenii care nu se prezintă la sesiunea de corigențe în perioada 4-15 iulie 2022 sau nu promează examenul de corigență vor fi declarați repetenți.

Calendar Bac 2022 – sesiunea de toamnă

6 august 2022: Limba și literatura română – proba scrisă

17 august 2022: Proba obligatorie a profilului – proba scrisă

18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă

19 august 2022: Limba și literatura maternă – proba scrisă

22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale

26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

Cum își pot calcula elevii nota de la Bac

Media de BAC se va calcula după formula: (a+b+c)/3.

Prin urmare, dacă un elev a obținut următoarele note la examenul național de bacalaureat:

• Limba Română – 8

• Matematică – 9,50

• Chimie 9,40

Media se vă calcula astfel: (8+9,50+9,40)/3=8,96

În cazul în care candidații obțin media generala 5,99, media se vă rotunji la 6,00

Numărul elevilor înscriși a scăzut

Potrivit unei noi analize, peste 40.000 de elevi care au finalizat studiile liceale nu s-au înscris la Bacalaureat în anul 2022.

„Este îngrijorător acest trend descrescător din două motive: motivele ce țin de demografie sunt cât se poate de clare, dar îngrijorarea pe care mi-am exprimat-o de mult timp cu privire la efectele perioadei de criză sanitară, din păcate, se confirmă.

Aș vrea să precizez faptul că până în anul 2012 aveam în fiecare an peste 200.000 de candidați înscriși la examenul de Bacalaureat iar acum avem puțin peste 126.000. În anul 2008 am avut un vârf de peste 225.000 de elevi înscriși la Bac”, a explicat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, potrivit edu.

Bacalaureat 2022. Luni începe prima probă la Limba română. Ce reguli trebuie să respecte elevii în sala de examen

Bacalaureat 2022. Peste 40.000 de elevi nu s-au înscris la examen. Situația e mai gravă de la an la an

Bacalaureat 2022. Care sunt cerințele pentru promovarea examenului și cum se calculează media finală. Reguli pentru elevi pe timpul desfășurării examenului maturității

Bacalaureat 2022. Data la care candidații intră în focul probelor scrise

Bacalaureat 2022. Ministerul Educației a publicat programa. Cum e structurată materia la Limba și literatura Română, Matematică și Istorie

Bacalaureat 2022. Ce subiecte au primit elevii la proba orală de Limba Română. Programul complet al examenelor. Update

Bacalaureat 2022. Astăzi încep înscrierile. Documentele necesare și regulile impuse candidaților

Bacalaureat 2022. Regulile din sala de examen, publicate de Ministerul Educației. Ce nu au voie să facă elevii