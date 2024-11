Social Călătoria lui Chef Ionuț Teodorescu în universul gastronomic. „Sunt mai multe meserii în care te poți nimeri și este important să-ți placă”







Astăzi îl cunoaștem pe Chef Ionuț Teodorescu, un tânăr bucătar devotat și plin de pasiune pentru arta culinară, pe care o practică cu o dedicare desăvârșită. Chef Teodorescu va participa anul acesta la evenimentul „Kitchen Battle”, ce are ca scop strângerea de fonduri pentru asigurarea unui număr cât mai mare de mese calde persoanelor aflate în dificultate. Chef-ul bucătar ne-a povestit despre parcursul său în această lume creativă a gastronomiei, cum a luat naștere pasiunea sa pentru gătit, dar și cum a primit invitația de a participa la un eveniment precum „Kitchen Battle”.

Chef Ionuț are o legătură profundă cu restaurantul KANE, făcând parte din echipă încă de la deschiderea acestuia, în 2018. La restaurantul KANE, Chef Teodorescu și echipa sa aduc la viață o viziune unică asupra gastronomiei românești, ilustrând creativitatea unei bucătării care își trage inspirația din ingrediente locale și accesibile. „De un an și jumătate conduc bucătăria KANE, unde avem un meniu de degustare și ne axăm mai mult pe partea de producători locali, încercăm să-i promovăm. Facem acest lucru pentru a crea și o comunitate strânsă. Este ca un ajutor reciproc, ei ne oferă materie primă bună, iar noi încercăm să-i promovăm, să-i lăudăm și să-i apreciem.”

Primii pași în bucătărie

Pentru Chef Ionuț Teodorescu, drumul spre bucătărie nu a fost întotdeauna clar. La început, visa la o carieră pe mare, poate ca barman, fără să bănuiască că într-o zi va deveni pasionat de arta culinară. Totul a început în jurul vârstei de 21 de ani, când, în căutarea unui loc de muncă, a dat peste un anunț pentru un post de ajutor de bucătar. A acceptat provocarea, deși nu știa ce va urma. A fost nevoie de o perioadă de adaptare, săptămâni de învățare a gramajelor și rețetelor, însă acele prime luni l-au ajutat să descopere o nouă pasiune și să înceapă o călătorie de transformare, de la novice la chef desăvârșit.

„Sunt mai multe meserii în care te poți nimeri. Și este important să-ți placă. La început eu îmi doream să plec pe vapor, îmi doream să fiu barman, nu bucătar. Cred ca aveam în jur de 21 de ani, eram în căutare de job-uri. În căutarea mea, am găsit un anunț pentru un post de ajutor bucătar. Condiția, când am fost să dau probă, a fost să rezist la căldură. Și le-am zis că mă descurc, nu am o problemă cu căldura. Și așa am început. Când am văzut că toate ingredientele trebuie cântărite m-am gândit că n-o să rețin niciodată în viața mea gramajele. Mi-a luat cam o lună, două să rețin toate rețetele și tot ce mi se cerea.”

Provocarea „Kitchen Battle”

Participarea la „Kitchen Battle” a fost o provocare pe care Chef Ionuț Teodorescu și echipa sa nu o puteau refuza. Motivat de dorința de a ieși din rutină și de a evita stagnarea într-un loc, Chef Ionuț a văzut în acest concurs o oportunitate de a explora noi experiențe și de a-și depăși limitele. Scopul caritabil al evenimentului a adăugat o semnificație aparte, iar odată ce a înțeles mai bine misiunea acestuia, a fost inspirat de impactul pozitiv pe care îl poate avea asupra comunității. Acest eveniment este privit dincolo de competiția în sine, este vorba despre a face bine unor oameni prin intermediul talentului și pasiunii pentru gastronomie.

„În ceea ce privește Kitchen Battle, nu puteam să refuzăm această invitație, nici eu, nici echipa mea. Cu toții ne-am dorit să participăm. Plus că fug de partea aceasta de monotonie, încerc să nu stau prea mult într-un loc. Dacă stai doar într-un loc devii rigid. Poți ajunge într-un punct în care nici nu-ți mai place ceea ce faci.

Scopul caritabil a ajutat foarte mult în decizia noastră de a participa la Kitchen Battle. La început eram puțin confuzi, nu înțelegeam cum participăm la un astfel de concurs caritabil, dar venim să ne promovăm pe noi ca bucătari. Apoi mi-am dat seama că lumea vine să mănânce o mâncare corectă, gătită de bucătari oarecum cunoscuți sau care au un blazon. Și noi atragem acei oaspeți care donează, pe lângă firmele sau companiile care au donat deja. La început nu vedeam persoanele neajutorate, apoi am studiat problema și am realizat despre ce este vorba”, a povestit bucătarul Chef.

Îmbinând competiția cu cauza caritabilă

Deși pentru Chef Teodorescu cauza în sine reprezintă un motiv întemeiat de a participa la eveniment, acesta recunoaște faptul că sunt prezente și ambiția și dorința de a dovedi ceva.

„Mi-aș dori să fie vorba mai multe despre cauză în sine. Dar, cu siguranță există orgolii. Și pe mine m-a luat acest val, dar nu este un lucru rău. Îți trebuie ambiție, și poți găsi ambiția în acest lucru, că vrei să dovedești ceva. Important este că nouă ne prinde bine o astfel de competiție, nouă ca bucătari. Să socializăm, să ieșim și să ne cunoaștem între noi”, a precizat Chef Ionuț Teodorescu.

Chef Ionuț Teodorescu și echipa sa vor urca pe scena evenimentului duminică, 24 noiembrie. Ei vor găti patru preparate speciale pentru cei 150 de invitați, dar și pentru prestigiosul juriu. „Kitchen Battle” este cea mai mare competiție culinară caritabilă din România, aflată anul acesta la cea de-a doua ediție.

Chef Adi Hădean coordonează acest proiect, aducând în România întreg conceptul. „În traducere practică, „Kitchen Battle” înseamnă trei seri, o scenă, și în fiecare seară pe scena respectivă avem două restaurante. În sală avem 150 de oaspeți în fiecare seară, plătitori de bilet. Pe parcursul serii, aceștia pot să și doneze. Donează pentru că este un eveniment de strângere de fonduri. Oaspeții votează cu niște jetoane colorate farfuriile care le-au plăcut. Avem și un juriu, iar la finalul serii se cumulează voturile publicului cu voturile juriului și decidem cine este câștigătorul serii,” a povestit Chef Adi Hădean.