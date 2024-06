Monden C.Gambino, celebrul rapper mascat, a fost împușcat mortal. Video







C.Gambino, care a câștigat un premiu Grammy, a fost împușcat mortal la Göteborg, Suedia, marți, după ce a fost atacat de „mai mulți bărbați”, a declarat poliția locală. Artistul avea doar 26 de ani.

C.Gambino, al cărui nume real este Karar Ramadan, își parcase mașina într-un garaj din Gothenburg noaptea trecută, când indivizi înarmați au lansat o ploaie de gloanțe, rănindu-l mortal. El a fost transportat de urgență la spital, unde a murit la scurt timp după aceea.

Polițiștii au primit marți seară un apel în legătură cu un schimb de focuri de armă în apropierea Pieței Selma Lagerlöf din zona Hisingen a orașului. Ofițerul de poliție Thomas Fuxborg a declarat:

Autoritățile ar fi găsit șapte urme de gloanțe pe o ușă a parcării

Polițiștii au deschis acum o anchetă și îndeamnă oamenii să ofere informații. Purtătorul de cuvânt Jens Andersson a declarat: „Un martor a văzut o mașină care este văzută în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Investigăm dacă este adevărat”.

Un alt purtător de cuvânt, Annika Laag, a adăugat: „Lucrăm pentru a colecta informații despre martori de la cât mai mulți [localnici] posibil și continuăm să lucrăm la ancheta tehnică.”

Un trandafir galben a fost așezat astăzi în fața ușii în semn de omagiu. După împușcături, polițiștii au făcut o percheziție la o adresă din Göteborg. Poliția a declarat că mai multe persoane au fost aduse pentru interogatoriu, dar nu există deocamdată suspecți. C.Gambino a fost aclamat ca fiind unul dintre cei mai mari și mai de succes artiști suedezi.

Albumele sale de succes, printre care Sin City și In Memory of Some Stand Up Guys, au ocupat primele locuri în topurile muzicale suedeze. În luna mai, a câștigat prestigiosul premiu muzical suedez Grammis pentru Artistul hip-hop al anului.

De asemenea, poliția l-a descris pe C.Gambino drept „fost criminal”, dar a subliniat că motivul atacului nu a fost încă cunoscut, scrie news.sky.com.