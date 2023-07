Busculadă la Turul Franței. Un spectator a pus 20 de cicliști la pământ

Un spectator care încerca să își facă un selfie o provocat o căzătură colectivă la Turul Franței, în cea de-a 15-a etapă, care s-a încheiat duminică, 16 iulie. În jur de 20 de cicliști s-au prăbușit la pământ când mai erau doar 125 de kilometri până la finalul etapei. Rutierul echipei Jumbo-Visma, Sepp Kuss, s-a lovit cu bicicleta de fanul care încerca să își facă un selfie chiar când cicliștii se apropiau de el.

Kuss a virat către colegul său Nathan van Hooydonck, care a căzut, ceea ce i-a făcut şi pe cei care veneau din spate să cadă. Toți cicliștii care au căzut au putut să ducă cursa la final. Pe contul de Twitter al Turului Franței a fost postat, la scurt timp de la căzătură, un clip video realizat cu încetinitorul în care se poate vedea cum un ciclist a încercat să se ferească de brațul unui spectator. „Vă rugăm să fiţi atenţi la ciclişti”, se precizează în descrierea clipului.

🙏 Please pay attention to the riders.

🙏 S’il vous plait, faites attention aux coureurs.#TDF2023 pic.twitter.com/KfeEcUay69

