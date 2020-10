Îngrijorătoarea lipsă de entuziasm pe care o provoacă Biden a fost demonstrată o dată în plus săptămâna care a trecut, când el și Kamala Harris, colega de candidatură, au făcut un popas electoral la Phoenix, Arizona, și nu a fost nimeni prezent.

Campania lui Biden a avut un alt miting ratat, vineri, la Detroit, Michigan. Democratul a participat la o „mobilizare a alegătorilor”.

Imaginile despre adunarea rarefiată au circulat intens pe Twitter, unde comentatorii online au remarcat rapid că prompterul lui Biden era mai mare decât audiența.

Echipa de campanie electorală a lui Joe Biden s-a arătat sensibilă la întrebările despre aceste promptere neobișnuit de mari.

Luna trecută, atașatul de presă al fostului vicepreședinte a devenit extrem de defensiv atunci când a fost întrebate despre acest subiect.

Brett Baier de la Fox News l-a întrebat pe purtătorul de cuvânt al lui Biden, TJ Ducklo:

„Joe Biden a folosit un tele-prompter în timpul interviurilor locale sau pentru a răspunde la sesiunile de întrebări din partea simpatizanților?”

Deși a repetat această întrebare de mai multe ori, Ducklo nu a răspuns, calificând-o ca „provenind direct de la echipa de campanie a lui Trump”.

Câteva zile mai târziu, echipa de campanie a lui Trump a dat publicității un anunț cu titlul „Tele-prompterul lui Joe”, în care afirma că Biden este dependent de prompter, neputându-se descurca fără un astfel de aparat.

Pe lângă participarea răsfirată, și alte lucruri au mers prost pentru Biden la Detroit. El a fost întrebat și despre dezvăluirile din New York Post despre e-mail-urile lui Hunter Biden, care descriu afacerile fiului candidatului în Ucraina și China, și în care este implicat și tatăl.

Chiar înainte ca Biden să urce în avion, la Detroit, ziaristul de la CBS News, Bo Erickson, i-a cerut acestuia să formuleze un răspuns față de dezvăluirile care zguduie America.

Joe Biden a avut o reacție neașteptată reacție nervoasă, afirmând că este vorba de o „campanie de denigrare” și l-a pus pe ziarist la punct: „Tu numai întrebări din astea știi să pui”.

I asked Joe Biden: What is your response to the NYPost story about your son, sir?

He called it a “smear campaign” and then went after me. “I know you’d ask it. I have no response, it’s another smear campaign, right up your alley, those are the questions you always ask.” pic.twitter.com/Eo6VD4TqxD

— Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) October 17, 2020