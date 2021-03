Bugetul pe 2021 intră sub tirul Comisiei Europene! Premierul Florin Cîţua declarat că, în luna martie, instituţiile Comisiei Europene vor realiza o evaluare asupra bugetului României pe anul 2021. În luna aprilie urmează să fie făcute evaluări și din partea marilor agenţii internaționale de rating, potrivit Agerpres.

“De fiecare dată când apare un buget, anul acesta am văzut instituţia independentă care în România are ca scop evaluarea modului în care a fost făcut bugetul, Consiliul Fiscal, o instituţie care nu a fost aşa de prietenoasă cu guvernele de-a lungul timpului. Anul acesta a dat un verdict cu care eu sunt foarte fericit. A spus că este un buget echilibrat şi că anul acesta este poate primul an în care bugetul este realist construit. Adică acea estimare de deficit de 7% – 7,16% este realizabilă. Ceea ce pentru mine e foarte important, să ai o instituţie profesionistă să spună acest lucru.

Consiliul Fiscal a arătat că bugetul este unul echilibrat şi „realist construit”

Aici vom vedea şi evaluările instituţiilor Comisiei Europene, în martie avem evaluări. Urmează în aprilie toate cele 3 agenţii de rating care vor face evaluare, dar deocamdată Consiliul Fiscal, prima instituţie profesionistă care spune că este un buget echilibrat, un buget care este realist, deci putem să atingem această ţintă”, a declarat Florin Cîţu, sâmbătă, la Focşani.

Premierul participă sâmbătă la la o dezbatere organizată de Consiliul Judeţean Vrancea cu reprezentanţii structurilor asociative ale UAT-urilor, conducerea Instituţiei Prefectului Vrancea, reprezentanţi ai DSP şi oameni de afaceri din Vrancea. Temele din agendă includ bugetul pentru anul 2021, investiţii şi oportunităţi de finanţare, măsuri fiscale, Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Tot sâmbătă, la Focşani, premierul a precizat că acest buget are în centru investiţiile. În trimestrul 4 România a avut cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană şi a creat bazele pentru anul acesta, pentru 2021”, a mai declarat Florin Cîţu în analiza sa pe buget.