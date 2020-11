Consiliul Fiscal apreciază un deficit bugetar pentru anul 2020, potrivit metodologiei cash, în jurul valorii de 9,8% din PIB, cu 0,7 puncte procentuale peste estimarea Ministerului Finanţelor Publice. Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu a declarat că deficitul bugetar de la finalul anului se va situa la 9,1% din PIB, mai mare decât cel estimat anterior, de 8,6%.

Consiliul Fiscal atrage atenția că cel de-al doilea val al pandemiei a întrerupt/ a încetinit revenirea economiilor în trimestrul IV din acest an. Astfel, în Uniunea Europeană se profilează o evoluţie în formă de „W” a economiilor din cauza unei probabile contracţii economice în trimestrul IV din acest an, după cum anticipează BCE şi CE. Se prognozează un declin al activităţii economice în UE de 7,4% în acest an.

Redresarea este aşteptată pentru 2022, în condiţii de schimbări adânci în economie care va fi accelerată de noi tehnologii (digitalizare, robotizare, etc.), de nevoia de a răspunde la schimbarea de climă. Dezvoltarea de vaccinuri şi terapii va ajuta redresarea şi va contribui la schimbarea stării de spirit, către optimism, în societate.

„Proiectul celei de-a treia rectificări bugetare majorează proiecţia de deficit bugetar pentru anul 2020 cu 0,5 pp din PIB, respectiv până la un nivel de 9,1%, în principal ca urmare a impactului nefavorabil şi de amploare asupra încasărilor bugetare al facilităţii de amânare la plată a obligaţiilor bugetare, a deteriorării cadrului macroeconomic comparativ cu cel avut în vedere anterior, precum şi a unor neajunsuri în construcţia bugetară”, a arătat Consiliul Fiscal.

Colectarea veniturilor lasă de dorit

Pe partea de venituri bugetare, Consiliul apreciază drept probabilă materializarea unui gol total de venituri fiscale şi din contribuţii de asigurări plus alte venituri la nivelul anului 2020 (potrivit execuţiei cash) de aproximativ 6,5-7,5 miliarde de lei (circa 0,65%-0,75% din PIB). Acest gol provine din evaluarea optimistă a ANAF, a sumelor recuperabile în acest an din obligaţiile amânate la plată, precum şi din probabilitatea ridicată ca sumele aferente închirierii frecvențelor 5G să nu fie încasate în anul curent.

„În aceste condiţii, Consiliul Fiscal apreciază un nivel probabil al deficitului bugetar pentru anul 2020 potrivit metodologiei cash în jurul valorii de 9,8% din PIB, cu 0,7 puncte procentuale peste estimarea MFP. Trebuie menţionat faptul că acest gol de venituri identificat de CF la nivelul anului 2020 este recuperabil în anul următor sprijinind execuţia cash. Din perspectiva execuţiei potrivit metodologiei ESA, aceasta nu este influenţată de elementele identificate de CF care conduc la acest gol de venituri pentru anul în curs”, se spune în documentul Consiliului Fiscal.