Budinca delicioasă cu șase ingrediente care „te ajută să te lași de fumat" definitiv







Cei care doresc să renunțe la fumat pot apela la o nouă rețetă bogată în vitamine și minerale. Specialiștii au dezvăluit o rețetă simplă care conține vitaminele esențiale pentru a reuși să lași țigările în urmă.

Rețeta prin care te poți lăsa de fumat

Chiar dacă fumătorii sunt conștienți că acest obicei nu este sănătos, renunțarea la nicotină poate fi extrem de dificilă. Foarte mulți oameni reușesc să se lase de fumat doar pentru o perioadă scurtă de timp, ca mai apoi să revină la acest viciu.

Ceea ce este adesea trecut cu vederea, însă, este faptul că ceea ce consumăm ne poate ajuta la tranziția spre renunțarea la fumat.

Experții de la magazinul online de vape Go Smoke Free au dezvăluit suplimentele și vitaminele care vă pot ajuta în încercarea de a renunța la fumat. Acest secret vine împreună cu o rețetă de budincă de vanilie bogată în magneziu, tirozină, vitamina C și omega-3, toate acestea putând ajuta la renunțarea la fumat, potrivit The Mirror.

Ingrediente (două porții):

300 ml lapte de migdale sau de ovăz 50 g de brânză de vaci fără grăsime 4 linguri de semințe de chia 75 g de afine 1-2 linguri de sirop de arțar sau miere 1 linguriță de extract de vanilie

Metodă de preparare:

Se amestecă toate ingredientele (cu excepția semințelor de chia și a afinelor) până la omogenizare; Gustați și adăugați încă o lingură de sirop de arțar sau miere, dacă este necesar; Se mută într-un bol și se amestecă semințele de chia; Puneți la frigider peste noapte. Pentru a servi, amestecați o porție de budincă și completați-o cu afine sau fructe suplimentare la alegere.

Vitaminele și mineralele care vă pot ajuta să renunțați la fumat

Magneziul: Acesta este adesea epuizat din cauza fumatului. În timp, nivelurile scăzute pot duce la riscuri mai mari de accidente vasculare cerebrale, atacuri de cord și diabet. Este, de asemenea, cunoscut pentru că ajută cu stresul, și anxietatea - efecte secundare comune asociate cu renunțarea la fumat.

Surse: Cerealele integrale, nucile și semințele sunt surse excelente de magneziu.

L-tirozină: Acesta este un aminoacid legat de producția de dopamină. Fumatul întrerupe producția acestuia, motiv pentru care nicotina creează dependență, deoarece fumătorii se bazează pe efectul său. Combinarea alimentelor care conțin tirozină poate ajuta la susținerea stării de bine și la suprimarea poftelor.

Surse: Pui, tofu, migdale. Brânza de vaci este o sursă vegetariană fantastică, bogată în acid folic și B12, benefică, de asemenea, atunci când te lași de fumat.

Specialiștii au analizat importanța unei diete sănătoase în procesul de renunțare la țigări

Vitamina C: Aceasta este necesară pentru a ajuta organismul și celulele să facă față stresului oxidativ, cauzat în principal de fumat. Este, de asemenea, epuizată prin fumat, ceea ce poate avea un impact asupra sistemului imunitar.

Surse: Portocale, guava, kiwi, mango, ardei gras. Combinați cu legume cu frunze verzi, bogate în fier, care este vital pentru absorbția vitaminei C în organism.

Omega-3: Acesta nu este o vitamină sau un mineral, ci un acid gras esențial pentru persoanele care încearcă să renunțe la fumat. Acizii grași Omega-3 conțin proprietăți antiinflamatorii, care pot reduce inflamația cauzată de fumat.

Surse: Peștele este o sursă excelentă, varza de Bruxelles și nucile.

Vitaminele B: Acestea sunt epuizate atunci când fumezi, afectând puternic nivelul de energie (acesta este motivul pentru care oamenii fumează atunci când sunt obosiți, deoarece nicotina poate contracara senzația de oboseală). Vitaminele B6, B12 și acidul folic ajută la combaterea oboselii și sunt obligatorii atunci când renunți la fumat. Este mai puțin probabil să fumezi o țigarăatunci când te simți plin de energie.

Alte surse de minerale și vitamine din rețeta minune care te poate ajuta să te lași de fumat

Surse: Carne de pasăre, carne de porc, soia; B12 din ouă, drojdie nutritivă și rodii; broccoli și mazăre. Cel mai simplu mod de a le încorpora în dietă este prin consumul de cereale, lapte vegetal și cafea.

Vitamina E: Ca și vitamina C, vitamina E este, de asemenea, epuizată prin fumat și este esențială pentru a combate stresul oxidativ. Fumatul poate inflama plămânii, iar vitamina E poate ajuta la scăderea inflamației pulmonare.

Surse: Avocado, dovleacul și migdalele sunt toate surse excelente de vitamina E. Cu toate acestea, o modalitate excelentă de a o spori în dietă este prin înlocuirea uleiurilor vegetale cu ulei de șofrănel extravirgin sau de avocado.

Topul suplimentelor și vitaminelor care te ajută să te lași de fumat:

Magneziu: 300 mg pe zi pentru bărbați, 270 mg pe zi pentru femei. Tirozină: 100-500 mg pe zi (doar pe termen scurt) Vitamina B6: 16,5 mg pe zi pentru bărbați, 13,2 mg pe zi pentru femei Vitamina C: 40 mg zilnic pentru bărbați și femei Vitamina E: 4 mg pe zi pentru bărbați, 3 mg pe zi pentru femei Omega 3: 1.600 mg pe zi pentru bărbați, 1.100 mg pe zi pentru femei

Se recomandă ca suplimentele să fie luate ca parte a unei diete echilibrate și nu ar trebui să fie singura sursă de vitamine și minerale.