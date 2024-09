Budapesta, sub ape. Ungaria ridică porți de fier pentru a proteja instituțiile cheie

Nivelul Dunării a crescut cu 15 centimetri față de ziua anterioară în Budapesta, iar specialiștii se tem că debitul fluviului se va dubla în zilele următoare. Drept urmare, Guvern maghiar a intrat într-o ședință de urgență, unde se vor stabili măsurile ce trebuie luate.

Viktor Orban a mobilizat armata pe străzile Capitalei, unde mii de soldați construiesc diguri din saci de nisip.

Începând de vineri, mai multe stații de metrou vor fi închise, iar aproape 10.000 de muncitori și 15.000 de voluntari lucrează neîntrerupt pentru a ridica aceste diguri.

Într-un videoclip postat pe pagina oficială de Instagram a Parlamentului, Gábor Horváth, maistru mecanic al Oficiului Parlamentului, a anunțat că două porți metalice de protecție au fost instalate pentru a apăra instituția împotriva inundațiilor.

Conform acestuia, porțile au fost realizate în 2013, odată cu construcția garajului subteran și a centrului de vizitatori.

Ambele porți sunt fabricate din fier, una având 8,5 metri lungime și 3,5 metri înălțime, iar cealaltă măsurând 5,5 metri lungime și 3,5 metri înălțime.

The overflowing Danube flooded the Budapest embankment, where the famous Hungarian parliament building is located pic.twitter.com/ycFSm9ttuu

— NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2024