Bucharest International Film Festival prezintă filmele din competiție și juriul celei de-a XVIII-a ediție

Publicul cinefil va putea viziona 8 filme în competiția oficială a Bucharest Internațional Film Festival

AFTERSUN, film regizat de Charlotte Well redă povestea Sophie. Protagonista își amintește cu drag și melancolie de o vacanță petrecută cu tatăl ei în urmă cu douăzeci de ani. Prin amintiri reale și imaginate, ea încearcă să refacă imaginea tatălui pe care l-a cunoscut cu cea a bărbatului pe care nu l-a cunoscut.

Film câștigator la Cannes Film Festival Winner French Touch Prize of the Critics’ Week Jury 2022 și la Munich Film Festival Winner Cinevision Award Best Film by an Emerging Director – Charlotte Wells.

EVERYBODY LOVES JEANNE în regia lui Celine Devaux. O altă poveste captivantă de aceasta dată în rolul principal aflându-se Jeanne. Aceasta călătorește către Lisabona cu planul de a vinde apartamentul mamei sale pentru a scăpa de datorii financiare. În aeroport îl întâlnește pe Jean, un fost coleg de liceu capricios și ușor intruziv.

În 2022, filmul lui Devaux a fost nominalizat Cannes Film Festival 2022 – Golden Camera.

FALCON LAKE o altă regie de excepție, de această dată Charlotte Le Bon este cea care ne dezvăluie povestea lui Bastien și Chloé. Cei doi își petrec vacanța de vară cu familiile lor la o casă de pe lac în Quebec care este bântuită de o legendă a unei fantome. În ciuda diferenței de vârstă dintre ei, cei doi adolescenți formează o legătură strânsă. Pregătit să își înfrângă cele mai mari frici și să câștige un loc în inima lui Chloé, vacanța devine un moment turbulent și pivotal pentru tânărul Bastien.

Film nominalizat și el în 2022 la Cannes Film Festival – Golden Camera.

HIT THE ROAD, de această dată regizorul Panah Panahi, fiul celebrului Jafar Panahi, ne aduce în prim-plan povestea unei familii iubitoare într-un road trip cu priveliști robuste care se enervează unii pe alții și se ceartă din cauza unui câine bolnav. Doar că fratele cel mare și misterios este tăcut.

Filmul lui Panahi a fost nominalizat și premiat în cadrul multor festivaluri de renume precum la Cannes Film Festival 2021 – Golden Camera (nominalizare), la London Film Festival Winner Best Film – Official Competition, dar și la Luxembourg City Film Festival Winner for: Audience Award, Critics Award, Grand Prix – Panah Panahi

LA JAURÍA, film regizat de columbianul Andreas Ramirez Pulido vine cu o perspectivă interesantă asupra sistemului columbian de încarcerare al minorilor. Personajul Eliú este încarcerat într-un centru pentru minori din inima pădurii columbiene, pentru o crimă pe care a comis-o împreună cu prietenul său El Mono. Adolescenții efectuează muncă fizică și terapie de grup intensă. Într-o zi, El Mono este transferat în același centru.

Film câștigător la Cannes Film Festival în 2022 Critics’ Week Grand Prize, SACD Award și Jerusalem Film Festival 2022 Special Mention Best International debut.

MAROCCO, filmului regizorului roman, Emanuel Pârvu, face parte și el din competiția BIFF. Povestea se conturează pe personajul Magda, care își oferă colierul unui copil bolnav. Tatăl ei este sigur că minte, iar când ea își dovedește nevinovăția, el este incapabil să admită că a greșit. Relația lor este ruptă și deciziile trecute au consecințe ireversibile.

UNREST, regizat de către Cyril Schäublin, care ne introduce în lumea lui Josephine, o tânără care lucrează în fabrică, produce roata neliniștii ce se balansează în inima ceasului mecanic. Expusă unui nou mod de a organiza banii, timpul și munca, ea se implică în mișcarea locală a producătorilor de ceasuri anarhiști, unde îl întâlnește pe călătorul rus Pyotr Kropotkin.

Film câștigător la Berlin International Film Festival Winner 2022 – Encounters Award Best Director.

THE GIRL AND THE SPIDER, regizorii Ramon și Silvan Zürcher construiesc o lume în care Lisa și Mara sunt protagoniste. În această lume Lisa se mută, iar Mara este lăsată în urmă. Pe măsură ce cutiile sunt deplasate, pereții vopsiți și dulapuri construite, abisuri încep să se deschidă, dorințe umplu camera și rollercoaster-ul emoțional este pus în mișcare. Un film tragicomic, o baladă poetică despre schimbare și efemeritate. Film premiat la Encounters program la ediția 2021 a Berlin Film Festival.

“Competiția celei de-a 18-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la București aduce 8 filme ale unor cineaști care au reușit să uimească critica și juriile celor mai bune festivaluri cu debuturile lor. Un cinema plin de talent și originalitate care ajunge în multe cazuri pentru prima dată în România, care în ciuda prestigiului internațional nu a avut până acum o fereastră în Capitala țării pentru a fi proiectat pe ecran mare.

Panorama, pe de altă parte, prezintă unele dintre cele mai bune filme ale sezonului, regizate de autori consacrați precum Jafar Panahi sau Miguel Gomes alături de una dintre surprizele celei mai recente ediții a Berlinalei, Kamila Andini. Un cinema în majuscule pentru a ne întoarce în săli și a ne delecta cu povești extraordinare create de regizori remarcabili.”, a declarat Jose Cabrera, curatorul secțiunii Competiția- BIFF 2022.

Juriul BIFF 2022

Anul acesta la masa juriului se vor reuni cinci nume importante din lumea cinematografica: Dana Rogoz (actriță), Dorian Boguță (actor/regizor), Roxana Călinescu (jurnalist cultural), Alessandro Grande (regizor italian) și Valentyn Vasyanovych (regizor ucrainean).

Cei cinci vor juriza cele opt filme, care se află anul acesta la secțiunea Competiție. Va fi o reală provocare pentru aceștia de a nominaliza câștigătorii pentru cea de-a XVIII-a ediție BIFF.

La Gala de Închidere în data de 8 octombrie 2022 în Sala Auditorium din cadrul MNAR, vom afla care sunt filmele premiate din cadrul secțiunii Competiția.

Biletele vor putea fi achiziționate de pe eventbook.ro

Despre BIFF: Bucharest International Film Festival (BIFF) este prima mare competiție cinematograficӑ de film de lung metraj organizată în capitală și a fost conceput ca un festival deschis cinematografiei de artă, care încurajează curente cinematografice nou-apărute, descoperă talente și promovează tineri realizatori de film. Cele 17 ediții anterioare ale Festivalului au confirmat necesitatea existenței unui asemenea eveniment și recunoașterea sa pe plan național și internațional prin prezența publicului și prin invitați de notorietate precum: Nikita Mihalkov, Andrei Konchalovsky, Amos Gitai, Danis Tanovic, Rutger Hauer, Jerzy Skolimovsky, Jan Harlan, Radu Mihăileanu, Franco Nero, Vanessa Redgrave.

BIFF este organizat de Fundația Charta și Asociația Culturală ”Grigore Vasiliu Birlic”, sub Înaltul Patronaj al Alteței sale Regale Principele Radu, în parteneriat cu Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

BIFF este un proiect cultural finanțat prin Ministerul Culturii.