Economie Bruce Springsteen a devenit miliardar. Câți bani a strâns cântărețul până la 74 de ani







Statele Unite. Bruce Springsteen, muzicianul originar din New Jersey care a devenit vocea rock 'n' roll a clasei muncitoare, are acum o avere netă estimată la 1,1 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. Această realizare financiară reflectă succesul său continuu în muzică, turneele de amploare și drepturile de autor pentru piesele sale emblematice.

Bruce Springsteen a devenit miliardar la 74 de ani

O mare parte din această avere a fost acumulată în ultimii ani. În 2021, Springsteen şi-a vândut întregul catalog muzical - una dintre cele mai admirate opere din pop şi rock, cu peste 300 de melodii care acoperă 20 de albume de studio şi alte lansări - către Sony pentru suma de 500-550 milioane de dolari. Tranzacţia a fost cea mai mare încheiată vreodată pentru un catalog muzical, depăşind recordul anterior de 300 de milioane de dolari plătit de Universal pentru catalogul lui Bob Dylan în decembrie 2020.

La 74 de ani, muzicianul încă organizează turnee mari şi profitabile

Pollstar a raportat că, în 2023, Bruce Springsteen a vândut mai mult de 1,6 milioane de bilete la concerte, generând venituri de 380 de milioane de dolari. Această realizare impresionantă subliniază popularitatea sa durabilă și legătura puternică pe care o menține cu fanii săi din întreaga lume. Capacitatea sa de a umple arene și stadioane la nivel global demonstrează nu doar atractivitatea atemporală a muzicii sale, ci și reputația sa de interpret electrizant, care oferă constant spectacole de neuitat.

Născut și crescut în clasa muncitoare pe țărmul statului Jersey, Springsteen este unul dintre cei mai venerați compozitori și interpreți ai generației sale. Începând cu albumul său de debut din 1973, „Greetings From Asbury Park, NJ”, a devenit unul dintre cei mai bine vânduți artiști muzicali din toate timpurile, cu peste 71 de milioane de albume vândute în SUA și 140 de milioane în întreaga lume. Printre cele mai cunoscute melodii ale lui se numără „Born To Run”, „Thunder Road”, „I'm on Fire” și „Dancing in the Dark”. Aceste piese au cimentat moștenirea sa și continuă să rezoneze cu publicul, vechi și nou.

Bruce Springsteen a câştigat 20 de premii Grammy

De asemenea, a câștigat un Oscar pentru cel mai bun cântec original în 1994, cu „Streets of Philadelphia” din filmul „Philadelphia” și un premiu Tony special pentru spectacolul „Springsteen on Broadway”. În luna martie a acestui an, a devenit primul străin care a fost inclus ca membru al Academiei Ivors din Regatul Unit, pentru „impactul său asupra peisajului cultural britanic”. Aceste recunoașteri subliniază nu doar talentul său remarcabil, ci și influența sa globală și contribuțiile semnificative la cultura muzicală.

Din discografia sa se remarcă „Born to Run” din 1975, primul său cântec care a ajuns pe primul loc în SUA, „The River” din 1980, precum și „Born in the USA” din 1984, care a primit de 15 ori disc de platină în SUA. De asemenea, cântecele lui au devenit hituri pentru alți artiști: „Because the Night” al lui Patti Smith, „Blinded By the Light” a lui Manfred Mann's Earth Band și „Fire” a Pointer Sisters. Aceste realizări subliniază versatilitatea sa ca compozitor și capacitatea sa de a crea piese care rezonează cu un public larg.

Împreună cu formația sa, E Street Band, Springsteen este în turneu, continuând să aducă energia și pasiunea sa caracteristică pe scenele din întreaga lume.