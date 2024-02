Moartea lui Alexei Navalnîi provoacă tensiuni între Marea Britanie și Rusia

Moartea lui Alexei Navalnîi a stârnit reacții dure din partea liderilor lumii libere împotriva regimului dictatorial de la Kremlin. Președintele SUA, Joe Biden, a spus că „Putin este responsabil pentru moartea lui Navalnîi”. Premierul Canadei, Justin Trudeau, l-a făcut „monstru” pe Putin.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se consideră „profund întristat și deranjat” , preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se declară „profund tulburată şi întristată de vestea morţii lui Aleksei Navalnîi și a declarat că „Putin cel mai mult se teme de disidenţa din partea propriului popor”

Guvernul britanic condus de premierul Rishi Sunak consideră autoritățile ruse pe deplin responsabile pentru moartea activistului Alexei Navalnîi.

Un purtător de cuvânt al Biroului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO) a declarat:

„Alexei Navalnîi și-a dedicat viața expunerii corupției sistemului rus, cerând o politică liberă și deschisă și trăgând la răspundere Kremlinul. Astăzi suntem alături de familia, prietenii, colegii și susținătorii lui. Gândurile noastre se îndreaptă către ei”.

Biroul pentru Afaceri Externe transmit că autoritățile ruse l-au văzut pe Navalnî drept o amenințare fiindcă le-ar fi dat o „voce” multor cetățeni ruși. În ultimii ani, autoritățile l-au închis pe baza unor acuzații fabricate după ce l-au otrăvit cu Noviciok și l-au trimis într-un penitenciar siberian cu condiții arctice.

Biroul condamnă natura brutală a sistemului rus și susține că moartea lui Navalnî investigată în mod complet și transparent.Între timp, zeci de britanici i-au adus omagiu la Londra celui mai popular activist rus.

Putin should be held accountable for the death of Alexei Navalny.

My reaction to today’s tragic news. pic.twitter.com/qvswRrXlrr

— David Cameron (@David_Cameron) February 16, 2024