Principalul opozant al lui Putin, Alexei Navalnîi, mort în închisoare

Alexei Navalnîi a murit în pușcărie, unde era închis în condiții foarte dificile. Anunțul a fost făcut vineri de serviciul penitenciar din regiunea Iamalia-Neneția, unde disidentul își ispășea pedeapsa. Potrivit oficialilor ruși, Alexei Navalnîi s-ar fi simțit rău după o plimbare în aer liber.

Potrivit informațiilor oficiale venite din Rusia, politicianul rus ar fi fost găsit mort, în celulă, după plimbare. Personalul medical a fost chemat, dar nu a reuşit să îl resusciteze. Cauzele morții disidentului Alexei Navalnîi urmează să fie stabilite, conform anunțului făcut de Serviciul Federal Penitenciar din regiunea Iamalo-Neneţ, potrivit TASS.

Vladimir Putin a fost informat despre moartea disidentului rus, a informat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov.

Alexei Navalnîi a fost mutat în luna decembrie într-o colonie penitenciară foarte dură, situată deasupra Cercului Arctic. El a fost încarcerat singur, după o perioadă în care nu s-a mai știut nimic despre soarta sa. Situația sa a provocat îngrijorare în străinătate. Navalnîi ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru „extremism”.

La începutul lunii ianuarie el anunţa pe reţele de socializare că a fost trimis „şapte zile la izolare”. S-a întâmplat pe motiv că nu s-ar fi identificat ăn mod corect. Această măsură a fost aplicată imediat după „ieşirea sa din carantină”. Navalnîi reclama adesea că personalul închisorii îl hărțuiește și îl pune la izolare pentru mici presupuse încălcări ale regulilor.

Susţinătorii lui Navalnîi arătau, la acel moment că scopul autorităților ruse era să-l izoleze și mai mult. Aceasta pentru a nu putea influența alegerile prezidențiale. Rusia organizează alegeri prezidențiale în perioada 15 – 17 martie, iar Putin este principalul favorit. De altfel, în urmă cu câtva timp, disidentul i-a îndemnat pe ruși să nu-l voteze pe Putin pentru încă un mandat.

