Ruptură între Brigitte și Pastramă: „Și-a bătut joc de mine! M-a făcut de râs la tv! Totul a fost strategie!” VIDEO

Probleme în dragoste în paradisul Ferma. Brigitte și Pastramă sunt la un pas de despărțire. Brigitte s-a dus să-i ofere un ceai iubitului ei și acesta a ignorat-o total. Florin stătea în pat alături de Otilia, Otniela si Kamara. Iar cei trei au s-au comportat ca și cum n-ar fi văzut-o.





Brigitte, care până mai ieri era răsfățată de Florin cu săruturi și îmbrățișări, a fost profund rănită când a mers la acesta să-i ofere un ceai și a fost respinsă și ignorată. Acesta a refuzat să vorbească cu ea și a râs de ea alături de ceilalți concurenți. După incident, Brigitte s-a refugiat în baie alături de Diana Belbiță și Marius.

„Era vrăjeală! Era strategie sa ma îndrăgostesc eu de el. Florin m-a făcut sa ma îndrăgostesc de el, dar de fapt era strategia lor. Cred ca sa va distrugă pe voi, sa vin de partea lor. Acuma mi-am dat seama. M-a fraierit. Ei toți 3 stăteau și râdeau de mine și își băteau joc de mine acuma. Și el mi-a zis: „hai, hai ca nu am ce sa discut cu tine”. I-am făcut ceai și a zis: „nu am chef de ceai”.

Eu am fost un om corect. Și-a bătut joc de mine, m-a făcut si de ras la televizor. E strategia lor, l-au folosit pe Florin sa ne dezbine prin mine, omul slab. M-am făcut si de ras in fata la toată țara, am rămas și fără iubit și fără tot. Doamne, ce sunt în stare oamenii ăștia, eu chiar am crezut. Sta cu ei și s-a p*&^t pe mine! Cu mine a terminat-o. E handicapat”, le-a povestit Brigitte celorlalți concurenți in lacrimi, informează ciao.ro.

