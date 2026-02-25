Briefing de securitate la Washington înaintea discursului lui Trump despre Iran

Cu doar câteva ore înainte ca președintele Donald Trump să susțină discursul privind Starea Națiunii, la Washington a avut loc o întâlnire de securitate națională, prezidată de Marco Rubio, potrivit informațiilor publicate de The Telegraph.

Evenimentul a atras atenția în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, într-un moment în care administrația americană a transmis noi avertismente ferme la adresa Teheranului.

Briefingul a vizat aspecte sensibile legate de programul nuclear iranian și de opțiunile militare aflate la dispoziția Washingtonului.

Publicația notează că astfel de reuniuni sunt considerate rare și sunt organizate, de regulă, în preajma unor decizii majore privind securitatea națională.

Oficialii americani citați de presa britanică au precizat că discuțiile au inclus evaluări legate de evoluția programului nuclear iranian. În același timp, au fost analizate scenarii strategice și posibile reacții ale SUA, într-un context regional caracterizat de instabilitate.

The Telegraph scrie că „briefingul a vizat informații sensibile legate de programul nuclear iranian și de opțiunile militare ale Washingtonului”, subliniind caracterul excepțional al întâlnirii.

Aceeași sursă menționează că asemenea consultări au loc „în preajma unor decizii majore de securitate națională, inclusiv posibile acțiuni militare”.

Pe fondul tensiunilor crescute, Statele Unite au intensificat prezența militară în Orientul Mijlociu. Potrivit relatărilor din presa internațională, Washingtonul a desfășurat una dintre cele mai ample concentrări de forțe aeriene și navale din ultimii ani.

Sosirea portavionului USS Gerald R. Ford a fost descrisă ca un element central al acestei consolidări. Nava, considerată cea mai mare din lume, a fost trimisă pentru a întări capacitatea operațională americană din regiune.

Analiștii militari au declarat că actuala dispunere a forțelor permite SUA „să lanseze rapid un atac asupra Iranului, dacă președintele Trump va da ordin în acest sens”.

În discursurile și declarațiile publice recente, Donald Trump a reiterat poziția administrației americane față de Iran. Liderul de la Casa Albă a afirmat că preferă o soluție diplomatică, dar a subliniat că Iranul „nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare sau rachete capabile să lovească teritoriul SUA”.

În paralel, Washingtonul continuă să exercite presiuni asupra Teheranului. Administrația americană solicită nu doar limitarea programului nuclear, ci și abandonarea programului balistic și încetarea sprijinului pentru grupări regionale precum Hezbollah și rebelii Houthi din Yemen.

În ciuda retoricii dure, canalele diplomatice rămân deschise. Joi sunt programate noi discuții între oficiali americani și iranieni la Geneva. Vice-ministrul iranian de externe, Majid Takht-Ravanchi, a declarat că Teheranul este dispus „să ajungă rapid la un acord”, însă a precizat că negocierile trebuie să se concentreze exclusiv asupra programului nuclear.

Diferențele de poziții dintre cele două părți rămân semnificative. Observatorii internaționali consideră că aceste divergențe reduc șansele unui acord rapid.

În Statele Unite, mai mulți congresmeni și oficiali din domeniul apărării au atras atenția asupra riscurilor unui posibil conflict. Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a cerut administrației americane să ofere explicații clare privind motivele unei eventuale confruntări.

În lipsa unui progres diplomatic, Donald Trump a anunțat un termen limită de zece zile pentru obținerea unui acord, avertizând că, în caz contrar, vor urma „măsuri mult mai dure”.