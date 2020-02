Bărbatul a venit în România, la bordul unui avion, pe ruta Italia-București, și în loc să meargă acasă, a stat două zile prin București, și chiar a mers în studiourile unei televiziuni, unde a participat la o emisiune.

Respectiva persoană a plecat în Italia, în același avion cu italianul care a venit în România, și l-a infectat pe un tânăr din Gorj, chiar în imediata apropiere a acestuia. Acest fapt l-a plasat pe lista persoanelor pe care autoritățile române le consideră contacți direcți ai italianului.

Ancheta a demonstrat că persoana Slatina, județul Olt, a călătorit în data de 22 februarie 2020, pe ruta Craiova-Bologna, în același avion cu cetățeanul italian. Ulterior, bărbatul a revenit în România pe data de 25 februarie 2020, și deși era pe ”lista roșie”, el a reușit să plece din Aeroportul Otopeni, fără însă să știe că este suspect de coronavirus.

În tot acest timp, medicii de la DSP Olt l-au căutat la domiciliu, unde au mers cu o ambulanță dotată cu o isoletă, o targă specială care nu permite transmiterea virușilor, numai că persoana căutată nu se afla nici acasă, și nici la rude. Eu știam că am primit o fișă de la Aeroportul Otopeni cum că persoana respectivă se întoarce pe ruta Verona-București, pe aeroportul Otopeni. În condițiile acestea, noi ne-am propus să-l contactăm pe acest om și să-l introduce în sistemul nostru de supraveghere. Doar că, la un moment dat, nu răspundea la telefon. Între timp, cât ne agitam noi și am mers la adresa de domiciliu am primit acest telefon de la postul de televiziune, care ne-a dat o altă perspectivă a problemei, deoarece doamna a zis că are cunoștință că domnul a călătorit pe ruta Craiova – Bologna și ar fi fost în avion cu persoana care a fost diagnosticată în Rimini”, a relatat Marinela Madan, medic epidemiolog din cadrul DSP Olt, citată de Libertatea.ro.

Problema a apărut în momentul în care oficialii de la DSP Dolj au transmis eronat, fără să includă și pe cei de la DSP Olt, datele tuturor pasagerilor din avionul cu care italianul a călătorit la întoarcere în România.

În cele din urmă, bărbatul din Olt a fost găsit și plasat în carantină.

