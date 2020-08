Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a dipus de poloneza Magdalena Frech (22 de ani, 174 WTA) în sferturile de finală ale turneului de la Praga, în minimum de seturi, scor 6-2, 6-0.

În semifinale, Simona o va întâlni pe învingătoarea din partida Irina Begu (29 de ani, 82 WTA) – Sara Sorribes Tormo (23 de ani, 84 WTA), meci care va începe în curând și care se poate urmări în direct pe Digi Sport 2. În celălalt penultim act de la Praga se vor întâlni Elise Mertens (23 WTA) și Kristyna Pliskova (69 WTA).

„Am lovit puternic mingea, am deschis terenul și m-am descurcat foarte bine cu voleul. Sunt mulțumită că am făcut pasul în față și am jucat foarte bine. A fost un meci bun, am jucat mai bine decât în precedentele două zile. Nu a fost ușor pentru Magdalena, care a jucat ieri un meci complicat.

Am avut și ceva probleme la umăr, era tensionat, dar aștept să mă recuperez până mâine și apoi să devin mai bună decât astăzi.

Am simțit mușchiul foarte contractat și aveam nevoie de un masaj pentru a relaxa mușchiul, iar apoi am putut să servesc puțin mai bine și mă bucur că a funcționat”, a declarat Simona Halep la finalul partidei sale din sferturile de finală.

Begu, victorie după un „thriller”

Irina Begu (29 ani, 82 WTA) a învins-o în optimi pe elveţianca Leonie Kung (19 ani, 157 WTA), venită din postura de ”lucky loser”, cu 6-7 (3), 7-5, 7-6 (7), după trei ore şi 28 de minute de joc efectiv, după ce meciul a fost întrerupt din cauza întunericului joi seara, la finalul primului set.

Tot vineri, Ana Bogdan (27 ani, 92 WTA) a fost nevoită să abandoneze din cauza problemelor medicale în meciul cu Kristyna Pliskova (28 ani, 69 WTA), după 38 de minute, într-un moment în care o conducea cu 5-2 pe cehoaică.

Prezenţa în sferturile de finală le aduce româncelor câte 5.000 de dolari şi 60 de puncte WTA.