Cu ocazia unui lung și amplu interviu acordat joi Mariei Bartiromo la Fox News, președintele Trump a aruncat o adevărată bombă: ministerul Justiției are „dovezi din abundență” pentru a declanșa urmărirea penală a unor oficiali ai administrației Obama.

„Acești oameni ar trebui puși sub acuzare, aceasta a fost cea mai mare crimă politică din istoria țării noastre, și asta îi include pe Obama și pe Biden”, a spus Trump.

„Aceștia sunt oameni care mi-au spionat echipa de campanie electorală – și avem toate dovezile – și acum sunt anunțat că «avem mult mai multe», iar eu am spus: «Bill (William Barr, Procurorul General – n.r.), avem destule, nu mai avem nevoie de altele noi»”, a continuat președintele.

„Avem atât de multe, Maria, uită-te doar la raportul despre Comey (fostul director FBI – n.r.), 78 de pagini criminale, realizat de Horowitz (inspector general în Departamentul de Justiție – n.r.)”, a adăugat Trump.

"Unless Bill Barr indicts these people for crimes — the greatest political crime in history of our country — then we'll get little satisfaction … and that includes Obama and that includes Biden" — Trump calls for Obama and Biden to be charged with crimes pic.twitter.com/g4hVYx98ZJ

— Aaron Rupar (@atrupar) October 8, 2020