Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, i-a transmis un mesaj lui Ludovic Orban, marți seară, la România TV, după apariția unei alte înregistrări cu Nicușor Dan, că ”mai are timp să-l retragă” din cursa pentru Primăria București:

”Am fost primul care am anunțat că există aceste înregistrări. Săptămâna viitoare o să arătăm drumul banilor. Domnule Orban, încă mai aveți timp să-l retrageți pe Nicușor”, i-a transmis Bădulescu președintelui PNL.

Într-o a doua înregistrare difuzată de RTV, luni seară, Nicușor Dan discută cu fostul jurnalist Cristian Zărescu, actual consilier al primarului sectorului 4, iar acesta din urmă îi spune că Mitrache zis ”Câinele”, cel pe care îl reprezenta Dan, a amenințat polițiștii. Nicușor Dan spune că nu știa acest lucru, iar discuția este formată în majoritate de descrierile pe care Zărescu i le face lui Dan despre Mitrache.

Cei doi stabilesc condițiile unei posibile concilieri între cele două părți, iar Nicușor Dan este rezervat în a răspunde sfaturilor date de Zărescu, care îi transmite despre Mitrache că ”lumea spune că e dealer, interlop, pește”. Zărescu îi spune lui Dan în mai multe rânduri să nu se asocieze cu ”Câinele”, mai ales pentru planurile pe care candidatul USR PLUS ”le are pentru viitor”.

Nicuşor Dan, candidatul susţinut de PNL şi USR la Primăria Capitalei, a fost înregistrat de către purtatorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 4, Cristian Zărescu, consilierul primarului Daniel Băluţă, intervenind pentru afaceristul Mihai Mitrache „Câine”, astfel încât primăria să nu demoleze o construcţie ridicată ilegal de către acesta în Parcul Orăşelul Copiilor.

Noi înregistrări cu Nicușor Dan

Cristian Zarescu: V-am ramas dator de ieri cu un raspuns. OK: putem sa mergem catre o intelegere, dar primul lucru pe care trebuie sa-l faca, în primul şi-n primul rand, e sa-si retraga, pentru inceput, plangerile numeroase pe care le-a facut si procesele pe care le-a intentat. Pentru ca nu stiu daca stiti: omul acela ne-a creat enorm de multe probleme. Lasand la o parte ca a dărâmat barierele, ne-a amenintat, a amenintat politistii, a intrat in conflict cu politistii, a vorbit foarte urat la adresa angajatilor de la primarie (ca suntem căţeii lui), ne-a facut nu stiu cate plangeri la DNA… Dupa ce a vazut ca n-are succes cu plangerile la DNA, a facut plangeri la procurorii de la DNA… Deci foarte, foarte multe probleme ne-a creat acest personaj. Toata lumea spune ca el e dealer acolo, ca e interlop, ca e peste… Ce sa va spun? Are toate postarile impotriva noastra, vorbeste foarte urat de noi, de primarie, de angajatii primariei, de politie… Nu va mai spun: scandaluri acolo… A rupt bariera de la parc, vrand sa intre cu masina… Dumneavoastra aveti cunostinte de toate problemele astea?

Nicuşor Dan: Nu. Eu am fost contactat de avocatul lui si intre timp m-am intalnit cu el de vreo doua ori.

Cristian Zărescu: Si dumneavoastra ce v-a spus?

Nicuşor Dan: Pai, mie mi-a prezentat situatia juridica: faptul ca el are o cladire, proprietate din 1975.

„Câine”, dealer de droguri în parc

Cristian Zărescu: Omul acela este o persoana cu foarte multe probleme cu legea. Adica va spun si pentru dumneavoastra, in cazul in care va asociati cu aceasta persoana. Bine: ‘asocierea’ este cu ghilimelele de rigoare si acuma vorbim ca intre prieteni. Dar va spun sa aveti si dumneavoastra grija, pentru ca va spun: acest Mitrache – numit si ‘Catelul’ – a facut enorm de multe probleme autoritatilor. Lasand la o parte faptul ca este un dealer de droguri in parc, acolo, este un interlop, este un peste cunoscut. Adica eu va spun pentru dumneavoastra. Toata lumea stie situatia aici, ca am vorbit cu dumneavoastra. Si catre dumneavoastra este un sfat sa aveti grija, pentru ca el este departe de a fi un om corect. Intelegeti?

Nicuşor Dan: Da, da, da, da.

Cristian Zarescu: Avocatul – normal – v-a prezentat situatia juridica. Si normal: orice avocat isi apara clientul – e logic. Dar eu va spun dumneavoastra, sa aveti si dumneavoastra grija.

Nicuşor Dan: Da, da, da. Dar stiti ca el a castigat trei procese cu dumneavoastra. Instantele i-au dat dreptate.

Cristian Zărescu: Acum, dezafectarea locatiei se face 100% legal – va dati seama ca n-am fi facut. El oricum deja acolo nu mai are curent, gaze si apa. Nu, mint: mi se pare ca curent mai are. Dar nu mai are gaze si apa. Deci va dati seama ca daca noi am obtinut debransarea lui, n-am fi facut chestia asta daca era ilegal. Pana la urma, politia are un departament juridic; primaria – la fel. Adica domnul primar n-ar fi luat o astfel de decizie daca nu era in regula.

Nicusor Dan: Din actele pe care le-am vazut, eu sunt convins ca e ilegal.

Cristi Zărescu: sa stiti ca e in proces si cu politia. I-a amenintat pe politisti, i-a amenintat pe fata: ba, ca toti astia din primarie sunt cateii mei, ca cand bat din palme sunt la cheremul meu, ca ii am pe toti la mana… Deci asta va spun sigur; mie imi pare rau ca aseara nu stiam ca Mitrache e Catelul, ca v-as fi spus chestia asta de aseara. Că si eu stiu speţa de acolo. Adica e arhicunoscuta.

Nicusor Dan: Cum? El a amenintat politistii?

Cristian Zarescu: Da, da. El a amenintat politistii. Sunt foarte multe… De fiecare data cand politistii s-au dus la el, s-a lasat cu ameninţări.