Breaking News! Klaus Iohannis, dezvăluiri de ultimă oră după vizita istorică a vicepreședintelui SUA: „NATO va acționa fără ezitare. Nu vom ceda niciun milimetru!” Avertisment pentru Vladimir Putin

Președintele Klaus Iohannis, declarații de ultimă oră, după discuțiile cu vicepreședintele SUA, Kamala Harris, care și-a reconfirmat soliditatea Parteneriatului strategic bilateral şi angajamentul ferm al Statelor Unite de a susţine securitatea României şi a aliaţilor NATO de pe Flancul Estic.

Înaltul reprezentant american a arătat, totodată, „aprecierea administrației americane pentru abordarea responsabilă şi implicată a țării noastre în contextul amenințărilor actuale de securitate generate de agresiunea ilegală a Federației Ruse, precum şi în gestionarea fluxurilor de refugiați de la granițe şi acordarea de asistență umanitară”, arată Administrația Prezidențială.

Klaus Iohannis, declarații în plin război la granițele țării noastre



„Mă bucur să pot primi la București pe vicepreședintele SUA, Excelența sa, doamna Kamala Harris. Îi mulțumesc doamnei vicepreședinte pentru prezența sa în România în aceste momente de cumpănă pentru comunitatea democratică și pentru securitatea euro-atlantică. Vizita dvs, doamnă vicepreședinte, reflectă încă o dată profunzimea și soliditatea partenerialului strategic bilateral și angajamentul ferm al SUA pentru securitatea României și a aliaților de pe Flancul Estic.

I-am transmis doamnei vicepreședinte aprecierea României pentru eforturile și leadershipul SUA, ale președintelui Joe Biden, ale domniei sale și ale întregii administrații de la Washington foarte complicat. Dialogul continuu și coordonarea strânsă ale SUA cu România și cu toți aliații și partenerii au avut o contribuție esențială la conturarea răspunsului unitar și puternic al comunității internaționale la acțiunile Rusiei.

Am coagulat împreună un răspuns ferm și prompt atât în planul asistenței pe multiple paliere pentru Ucraina și pentru persoanele afectate de conflict, cât și în ceea ce privește acțiunile aplicate Rusiei și măsurile de adaptare în ansamblul său, mai ales pe Flancul Estic.

Doamna vicepreședinte a reconfirmat angajamentul deplin al SUA pentru art. 5 privind apărarea colectivă al tratatului de la Washington al NATO. Acest articol cuprinde esența și spiritul NATO și garantează că orice încercare de a afecta securitatea unui stat NATO va primi răspunsul ferm, prompt, decisiv al întregii alianțe.

O spun cu foarte mare responsabilitate – NATO va acționa fără ezitare pentru apărarea fiecărui stat aliat, inclusiv, evident, a României. Este un scenariu pe care dorim să îl evităm, dar, ca aliați, o spun alături de cel mai important partener strategic al nostru, nu vom ceda niciun milimetru în ceea ce privește respectarea angajamentelor care ne leagă.

Am mulțumit pentru angajamentele de securitate de nezdruncinat, așa cum societatea românească nu a mai beneficiat până acum în istoria noastră și datorită cărora fiecare cetățean poate să fie liniștit, fără grijă pentru siguranța sa și a familiei sale.

Crește prezența militară NATO în România

Am mulțumit, de asemenea, pentru consolidarea prezenței militare a SUA în România, am discutat în același timp despre necesitatea, în acest context tensionat, a creșterii în continuare a prezenței militare americane și aliate în România pe termen lung, ca măsură suplimentară de asigurare a securității țării și a întregii regiuni. Am transmis că, România, la rândul său, înțelege că securitatea începe acasă, iar în acest sens am luat, recent, inițiativa creșterii cheltuielilor de apărare de la 2%, cât este acum, la 2,5%, fapt deosebit de apreciat de partea americană.

Am evaluat împreună cu doamna vicepreședinte implicațiile pe termen lung ale agresiunii din Ucraina și ale prezenței militare ruse în Belarus asupra securității europene și euro-atlantice, inclusiv asupra posturii NATO. Am stabilit să cooperăm pentru a continua consolidarea măsurilor de apărare pe Flancul Estic, cu accent pe partea sa sudică, în regiunea Mării Negre.

Am subliniat, în acest context, că este necesară operaționalizarea cât mai rapidă a grupului de luptă NATO pe teritoriul României. În ansamblu, evaluarea strategică a României este că devine necesară regândirea fundamentală a conceptului, a structurii și a elementelor constitutive ale posturii NATO pe Flancul Estic, având în vedere că circumstanțele actuale sunt substanțial diferite față de momentul în care a fost conturată actuala abordare de pe Flancul Estic. Avem nevoie de o prezență înaintată unitară și coerentă cât mai curând posibil”, a declarat președintele Klaus Iohannis.