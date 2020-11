Declarații Klaus Iohannis:

Numărul de decese provocate de acest virus necruțător este în continuare prea mare. La fel, presiunea pe secțiile ATI se menține la cote foarte înalte și de aceea am hotărât împreună cu ministrul Sănătății să intensificăm eforturile pentru a crește numărul de locuri în ATI.

Am vrut să vin la Fundeni pentru a le transmite medicilor din ATI că efortul lor este foarte apreciat. Compartimentele modulare sunt o soluție. Containerul este dotat cu toată aparatura necesară și este foarte util.

Am vizitat și sistemul modular dedicat copiilor, care de asemenea este dotat cu aparatură de ultimă oră.”, a spus Klaus Iohannis.

Am avut discuții consistente cu personalul și ministrul Sănătății . Am o situație completă in secțiile COVID si non-COVID. Subliniez din nou că deși sunt semne pozitive mai avem încă mult de luptat împreună,.Noi toti. Pentru a tine această pandemie sub control. Pana la aparitia si folosirea la scara larga, nationala, a vcaccinului, doar respectarea normelor sanitare e eficienta pentru eradicarea raspandirii acestui virus. Medicii fac tot posibilul pentru salvarea a cat mai multe vieti. haideți să ii sprijinim in acest efort uriaș de protejare a sănătății intregii natiuni.

Atentie, am dublat. Porneam de la un număr deja destul de mare in comparatie cu alte sisteme sanitare. Se vede totuși ca din păcate nu este încă suficient. Fiecare saptamana, prin efortul ministerului, a m9istrlui personal, a medicilor, se adaugă zeci de noi paturi. Vom continua. Ambitia noastra e ca noi sa fim cu un pas înaintea pandemiei. Iar rezultate dovedesc așa.

Avem de câteva săptămâni măsuri de carantinare și primele rezultate au început să apară. Creșterea necontrolată a infectărilor cu noul coronavirus s-a oprit. Măsurile vor rămâne în vigoare până când cazurile vor începe să scadă.

Restricțiile sunt măsuri care produc rezultate, dar acestea produc probleme în economie, astfel că experții trebuie să decidă unde se impune și unde nu carantinarea. Sper ca într-un timp relativ scurt să se intre într-o oarecare normalitate, să se revină la media națională de cazuri de COVID-19, chiar dacă pandemia nu dispare.

E nevoie de clădiri noi, dacă dorim să existe circuite așa cum este nevoie astăzi. Există solicitări pentru fonduri europene, voi sprijini aceste solicitări.