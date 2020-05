Iohannis a transmis că, dacă se încalcă regulele, ar putea fi reinstalată starea de urgență.

”În această scurtă perioadă am văzut foarte mulți români care respectă în continuare regulile. Am văzut instituții publice și companii private care s-au pregătit foarte bine. Din nefericire, unii au înțeles greșit că starea de alertă înseamnă relaxarea totală a măsurilor. Dragi, români, virusul este încă printre noi. Trebuie să vă spun că dacă regulile vor fi constant încălcate ne îndreptăm spre un scenariu cu noi focare și un nou val de îmbolnăviri. Solicit autorităților locale să asume un rol mai ferm în gestionarea situației. Am reușit să controlăm epidemia iar măsurile luate și-au dovedit eficiența. Dacă nu se respectă regulile, s-ar putea să reluăm stare de urgență”, a spus Iohannis.

Despre iresponsabilii care răspândesc informații

Șeful statului a mai transmis că vedem tot felul de iresponsabili care răspândesc dezinformări și propagă tot felul de teorii ale conspirației:

”Aceste abordări sunt nocive: erodează autoritatea statului și pot crea breșe. Când am fost uniți într-un efort național, am reușit să salvăm vieți și să limităm răspândirea infecției. Este foarte grav că unii politicieni încurajează încălcarea legilor și a măsurilor de protecție. Sunt aceiași politruci care au slăbit tot timpul statul român. Prioritatea PSD este dărâmarea guvernului, așa cum a anunțat cu mândrie liderul partidului.

Depunerea unei moțiuni de cenzură e o dovadă de maximă iresponsabilitate. O criză politică profundă, suprapusă peste o criză sanitară, asta își dorește PSD pentru România. România are nevoie de resetare și de reconstrucție. Această pandemie ne-a afectat pe toți prin amploare și gravitate. Nu există sectoare ale economiei care să nu fi avut de suferit. Dar o abordare constructivă implică abordarea crizei și ca o oportunitate. Am putut constata o accelerare a digitalizării administrației.

Instituțiile s-au adaptat rapid. Este un uriaș pas înainte care va trebui consolidat. Este important să înțelegem că nu vorbim de o repornire a economiei de la zero, economia României nu a fost complet oprită. Relansarea se va sprijini pe investiții în mari proiecte de infrastructură, de transport, energetică și sanitară. Avem o notă de plată lăsată de guvernele precedente care ne limitează mult spațiul de manevră. Prioritățile pentru perioada următoare sunt menținerea sănătății cetățenilor și relansarea economică. Împreună am trecut cu bine prin încercările dificle din ultimii ani”, ți-a încheiat Iohannis mesajul.