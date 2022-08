Breaking News. Fiica lui Alexandr Dughin, ucisă într-un atentat. Ținta ar fi fost tatăl ei, un apropiat al lui Putin. Video

Potrivit prezei de stat din Rusia, citată de BBC, Daria Dughina se întorcea de la un eveniment, când mașina în care se afla a explodat.

Cei doi au participat, sâmbătă seara, la un eveniment public, potrivit presei de la Moscova. Adevărata țintă a atentatului ar fi fost tatăl ei, Alexandr Dughin, dar acesta a hotărât, în ultimul moment, din motive deocamdată necunoscute, să se întoarcă acasă separat.

De asemenea, imagini încă neconfirmate publicate pe Telegram îl arată pe Alexandr Dughin privind îngrozit cum ajung mașinile de intervenție la locul exploziei, unde mașina fiicei sale era în flăcări.

Autoritățile de la Moscova au confirmat pentru agenția de stat Tass că o femeie a murit în urma exploziei unui SUV în satul Balșoie Viazemi, de lângă capitala Federației Ruse, dar au refuzat să ofere alte detalii.

Dar, deocamdată, niciun oficial de la Moscova nu a făcut un comentariu oficial cu privire la atentatul care a ucis-o pe Daria Dughina.

Cine a fost Daria Dughina

It is reported that car was blown up with Daria Dugina in suburbs of Moscow. She was daughter of Alexander Dugin (a person close to Putin highly engaged in propaganda). Reportedly she died on spot. She was also in British sanctions list from 4th of July.

Partisans now in Moscow? pic.twitter.com/QknAJFFHGz

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 20, 2022