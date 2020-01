În contextul în care Damian Butnariu a recunoscut, printr-o declarație în fața judecătorilor, că a întreținut relații sexuale cu două minore, chiar în instituția pe care o conduce, primarul vine cu o nouă serie de precizări.

„În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toți cei care tânjesc la funcția ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche și incheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor.

Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace și am și puterea de a recunoaște in fața lui Dumnezeu și a instanțelor de judecată atunci când greșesc”, a scris Dmian Butnariu pe Facebook.

Edilul se autosuspendă din PNL

„Sunt membru al P.N.L. de la începutul carierei mele publice și ințeleg să mă pun la dispoziția conducerii partidului în această situație și rog să se ia act de dorința mea de a mă autosuspenda din această calitate, până când adevărul va ieși la suprafață in acest caz”, a adăugat edilul.

Cum au decurs faptele

Într-o cauză în care mai mulți proxeneți periculoși din orașul Pașcani sunt acuzați de trafic de persoane, primarul comunei ieșene Mogoșești Siret, Damian Butnariu, a dat o declarație explozivă.

„Martorul Butnariu Damian a confirmat faptul că, în cursul lunii septembrie a anului 2007, a întreţinut raporturi sexuale orale în sediul primăriei cu numita B.G.A. şi cu persoana vătămată M.D.I., care i-au fost aduse de către inculpatul Buduroi Adrian, plătindu-i pentru serviciile sexuale prestate de cele două tinere 100 sau 150 lei“, precizează judecătorii de la Tribunal, în motivarea sentinţei de pe 31 mai 2019, potrivit Ziarul de Iași.

Este vorba de un dosar în care proxeneții sunt acuzați că au racolat 12 fete, pe care le-au obligat să se prostitueze. Una dintre ele, minoră la acea vreme, a depus o plângere împotriva lui Adrian Buduroi, prin care îl acuză că a răpit-o și pe ea, și pe sora ei.

„Ar fi fost traficată de inculpatul Buduroi, fiind obligată să întreţină relaţii sexuale cu o persoană numită Damian (primarul comunei Mogoşeşti-Siret), pentru o sumă de bani de care a beneficiat inculpatul Buduroi“, se arată în documentele de la dosar, conform Ziarul de Iași.

Adrian Buduroi, proxenetul care le-a dus pe cele două minore în sediul primăriei Mogoşeşti Siret, a primit o pedeapsă cu închisoarea de 15 ani. Damian Butnariu este primar și în prezent.

