În luna mai, şeful PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și jumătate de închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

După ce a fost încarcerat, Dragnea a fost vizitat de mai multe ori la Penitenciarul Rahova de Irina Tănase, iubita sa.

Irina Tănase a absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice şi s-a făcut remarcată după ce a participat ca voluntar la organizarea Congresului PSD din 2013.

La câteva luni după acest eveniment, Irina Tănase a fost angajată ca secretar de cabinet la Ministerul Dezvoltării, condus la acea vreme de Liviu Dragnea.

Cei doi s-au implicat într-o relaţie, iar Irina a fost din nou remarcată la Congresul PSD din martie 2018, desfășurat la București, atunci când a avut loc în față, alături de femeile importante din PSD.

Pe 29 iulie, Irina a primit autorizaţie să exercite meseria de mediator.

Irina a primit autorizație să exercite această meserie la sfârșitul lunii trecute. Iubita fostului lider al PSD și-a deschis și un birou și așteaptă orice tip de dispută pentru a o rezolva.

Înainte de a lucra la Ministerul Dezvoltării, ea a fost angajată, în studenţie, în cadrul unor companii din domeniul IT. După ce a devenit iubita lui Dragnea, nu se mai ştie dacă Irina a mai fost angajată.

Irina Tănase a absolvit în 2019 un curs de mediator, a făcut practică la o firmă specializată, a dat şi un examen, iar pe 29 iulie 2019 a primit autorizaţie să exercite această meserie. Irina şi-a deschis şi un birou de mediator.

La domeniul de specializare, iubita lui Dragnea a completat „orice tip de dispută”, iar la limbi străine a trecut „engleza şi spaniola”. Profesia de mediator este o profesie liberală, cu tentă juridică, potivit wowbiz.

Mediatorii isi pot desfasura activitatea in cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale.

Pentru a deveni mediator o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ un număr de condiţii impuse de legea care reglementează medierea şi profesia de mediator, legea 192/2006.

Astfel, poate să devina mediator absolventul de studii superioare cu capacitate deplină de exerciţiu, cu vechime în muncă de cel puţin 3 ani, care este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi şi care are o bună reputaţie şi nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intentie a unei infractiuni de natura a aduce atingere prestigiului profesiei.

Acesta trebuie sa urmeze un curs de formare a mediatorilor organizat de catre unul dintre cei cinci furnizor de formare autorizati in acest sens de catre Consiliul de Mediere. Cursurile de formare a mediatorilor derulate de catre furnizorii de formare avizati de catre Consiliul de Mediere se finalizeaza cu examen, organizat in conformitate cu prevederile Standardului de formare si ale dispozitiilor Consiliului de Mediere.

Absolventilor examenului li se va elibera de catre Consiliul de Mediere, Certificatul de absolvire, prin care se atesta indeplinirea conditiilor art 7 lit. f din Legea 192/2006, în vederea dobândirii calităţii de mediator autorizat pentru a exercita profesia de mediator.

