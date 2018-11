Primăria Brașov va oferi 1500 ron pentru copiii nou-născuți

George Scripcaru a declarat astăzi că primăria orașului Brașov va acorda familiilor care vor avea copii tichete a căror valoare este de 1.5000 de lei, în primele trei luni de viață ale fiecărui bebeluș. Măsura va fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2019.





Proiectul de hotărâre privind acordarea respectivelor tichete va fi supus spre aprobare în şedinţa de săptămâna viitoare a Consiliului Local Municipal Braşov. El are la bază estimările făcute de municipalitate la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Braşov până în 2030, potrivit cărora rata natalităţii este în continuă scădere, dacă se analizează strict numărul braşovenilor care devin părinţi. Potrivit analizei făcute pe ultimii trei ani, s-a constatat că numărul de naşteri din 2015 până în 2017 a scăzut cu 12%, a menţionat primarul Braşovului.

El a adăugat că tichetele valorice pentru cei ce vor deveni părinţi reprezintă o minimă formă de sprijin la care s-a gândit pentru ca natalitatea în Braşov să nu mai scadă. ''Este o minimă formă de sprijin la care m-am gândit să luăm în calcul de anul viitor, urmând să prevedem sumele necesare în bugetul pe 2019 şi să perpetuăm acest gen de sprijin aşa cum am făcut şi pentru alte categorii - primul ghiozdan pentru clasa zero şi clasa întâi, tichete sociale pentru pensionarii cu venituri de până la 1.000 de lei, burse şi premii pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură, gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru elevi. Cred că este normal ca şi această categorie a familiilor cu bebeluşi cu domiciliul în municipiul Braşov să primească un sprijin timp de trei luni, dar nu sub formă de bani ci de tichete cu care îşi pot achiziţiona din magazin doar lucrurile necesare creşterii copilului. Tichetele nu vor fi transmisibile. Aceste măsuri de sprijin nu au legătură cu niciun an electoral. Nu suntem într-o perioadă electorală. Politicile de susţinere demografică le face statul într-o ţară, prin măsuri legislative sau de altă natură, eu mă refer aici la nivel local, ce putem face noi la nivelul municipalităţii'', a spus Scripcaru. Între lucrurile prevăzute a fi achiziţionate de părinţi în cuantumul celor 1.500 de lei se află articole de îmbrăcăminte, păturică, scutece absorbante, şerveţele umede, şampon, săpun, prosop de baie, ceai, lapte praf, biberon şi tetine. Valoarea alocaţiei bugetare pe an este de trei milioane de lei, în condiţiile în care s-a luat în calcul o medie de 2.000 de naşteri, anual, la nivelul municipiului Braşov, părinţii având domiciliul în Braşov. Dosarul cu actele doveditoare este depus la serviciul de specialitate al Primăriei Braşov, în termen de 60 de zile calendaristice de la data naşterii copilului/copiilor. În şedinţa Consiliului Local Municipal Braşov de săptămâna viitoare va fi prezentat şi un proiect de hotărâre privind programul de teleasistenţă pentru persoanele vârstnice, prin implementarea programului "Butonul roşu".

Pagina 1 din 1