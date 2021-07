Autoritățile franceze demarează o anchetă care vizează patru firme vestimentare, acuzate că au ascuns „crime împotriva umanităţii” în regiunea chineză Xinjiang, potrivit unei surse judiciare, notează Reuters. Acuzațiile au legătură cu tratamentul aplicat minorității reprezentate de uigurii musulmani de către reprezentanții chinezi. Este vorba inclusiv despre exploatarea la locul de muncă. China însă, neagă acuzațiile de abuz din zona respectivă.

Procurorii francezi investighează cazuri de crimă împotriva umanităţii

O sursă juduciară a declarat pentru Reuters că Uniqlo France, o unitate a Fast Retailing, Inditex, care deţine şi brandul Zara, SMCP din Franţa (SMCP.PA) şi Skechers (SKX.N) fac obiectul anchetei. „O anchetă a fost deschisă de unitatea de crime împotriva umanităţii din cadrul parchetului antiterorism în urma înaintării unei plângeri”, a transmis sursa.

Biroul de combatere a crimelor împotriva umanităţii, genocidului şi crimelor de război a fost fondat în anul 2013.

Inditex a transmis că va coopera cu autoritățile, tocmai pentru a demonstra că acuzațiile aduse sunt false. Reprezentanții companiei au subliniat că nu au încurajat niciodată exploatarea la locul de muncă.

„La Inditex, avem toleranţă zero pentru toate formele de muncă forţată şi am stabilit politici şi proceduri pentru a ne asigura că această practică nu are loc în lanţul nostru de aprovizionare”, a transmis compania în cauză într-un comunicat.

„SMCP lucrează cu furnizori din toată lumea şi susţine că nu are furnizori direcţi în regiunea menţionată în presă”, a spus SMCP.

Două ONG-uri au depus plângeri împotriva multinaționalelor

La începutul lunii aprilie, două ONG-uri au înaintat plângeri procurorilor din Franța în care au acuzat multinaționalele de exploatarea oamenilor la locul de muncă și de crime împotriva umanităţii.

Experţii Naţiunilor Unite au informat că, estimativ, peste un milion de persoane, în principal uiguri şi alte minorităţi musulmane, au fost reținute în mai multe tabere din regiunea Xinjiang de vest a Chinei. Victimele susțin că au fost supuse mai multor abuzuri și au fost exploatate la locul de muncă.

În China, H&M, Burberry şi Nike și-au exprimat îngrijorarea cu privire la acest fenomen. Companiile s-au confruntat ulterior cu un val de boicotare a propriilor produse, potrivit sursei citate.