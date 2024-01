Brad Pitt a băgat bani grei în operațiile estetice. Un medic i-a analizat fața

Brad Pitt a băgat bani grei în operațiile estetice. Medicul estetician și fostul doctor al NHS, Dr. Jonny Betteridge, are un indiciu cheie că Brad a suferit în secret operații. O astfel de intervenţie poate costa mult, iar erioadă de recuperare este de două până la trei luni. Brad Pitt nu a recunoscut niciodată dacă a apelat la intervenţii chirurgicale, chiar dacă întinereşte de la an la an.

Brad Pitt şi-ar fi făcut o operaţie estetică de 100.000 de lire, în secret

Doctorul Jonny, fondatorul clinicii londoneze JB Aesthetics, spune că Brad Pitt ar fi suferit un lifting facial. După o analiza atentă a medicului, verdictul este: Brad Pitt a recurs la operaţii estetice obţinând un look-ul impecabil. Aşadar, actorul a întinerit cu ajutorul medicilor.

Brad, înainte de operaţii. Sursa foto: Facebook

Brad Pitt nu a recunoscut niciodată că ar fi făcut vreo operaţie de lifting. Două fotografii ale actorului, una din 2020 și una de la Wimbledon, de vara trecută, arătă diferenţe foarte mari pe chipul său. Medicul estetician din Marea Britanie spune că Brad Pitt ar fi făcut intervenţii de peste 100.000 de lire.

Brad Pitt. Sursa foto: Facebook

Jonny Betteridge, despre operaţiile actorului

Dr. Jonny a susținut că urechea lui Brad avea „aspectul clasic al unei cicatrici de lifting facial”. El a explicat: „În timpul procedurii, pielea din jurul acesteia este ridicată, ceea ce poate schimba forma și poziția lobilor urechii. Aproape că s-a întors în timp la felul în care arăta chipul lui la începutul anilor 2000, ceea ce este, de asemenea, ironic pentru că a jucat rolul lui Benjamin Button”.

„Acesta este el acum 4 ani, în 2020. Puteţi vedea că arăta semnele normale de îmbătrânire. Riduri statice profunde, pierdere de volum la nivelul ochilor și a zonei mijlocii a feței și o oarecare lăsare a pielii în partea de jos a feţei”, spune medicul estetician.

Sursa foto: Facebook

Brad Pitt a întinerit vizibil

Jonny Betteridge mai spune că actorul a trecut printr-o trasformare remarcabilă. Lifting facial este foarte reuşit.

„Anul trecut, la Wimbledon, a fost remarcabilă transformarea lui. Când te uiţi în lateral, la profil, se observă că schimbarea conturului inferior al feței este cu adevărat impresionantă. Și putem spune că acest lucru este legat de un lifting facial uitându-ne numai la această cicatrice. Acesta este aspectul clasic al cicatricii de lifting facial. În timpul procedurii, pielea din jurul acesteia este ridicată, ceea ce poate schimba forma și poziția lobilor urechilor”, a concluzionat esteticianul.