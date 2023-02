Botoșani. Angajații Nova Apaserv ajutau hoții de apă să fure

Continuă anchetele cu privire la furtul de apă din Botoșani. Cercetările asupra angajaților SC Nova Apaserv SA au început încă din vara anului 2022, când au apărut suspiciuni cum că aceștia ar fi oferit diverse metode de branșare ilegală, care permiteau ca apa consumată să nu fie calculată corect. Potrivit informațiilor făcute publice, în unele cazuri, apa nu trecea prin apometru.

„Circula așa o vorbă, că la Nova se poate orice. Ori prin acțiunile noastre, suficient de numeroase, într-un an de zile am demonstrat că putem stopa acest mod de abordare la unii dintre clienții noștri. Acum structura Serviciului Antifraudă este de un șef plus opt subalterni”, spune directorul general al companiei, Liviu Ștefan, invitat în studioul Botoșăneanul TV.

Reprezentantul Nova Apaserv a făcut referire la Serviciul Control și Antifraudă, înființat la începutul anului 2022. În zece luni de activitate, în perioada martie – decembrie, prin acest Serviciu au fost recuperate sume importante de bani de la hoții de apă. Compania de apă face sesizări la Poliție atunci când prejudiciul imputat nu este stins de persoana depistată cu consum fraudulos. Trei noi dosare pentru infracțiunea de furt au ajuns la Inspectoratul de Poliție Județean.

„La nivelul lunii decembrie aveam undeva prejudicii facturate, ca să fiu mai exact de aproximativ 800.000 de lei. Încasat efectiv aproximativ 500.000 de lei. Vorbim de o sumă care nu există în istoria operatorului de apă, care să fi provenit din astfel de controale. Eu zic că, comparat cu zero în trecut este o realizare extraordinară și în plus, cred că am dat un semnal clar ca lumea să se gândească de două ori, poate de trei ori înainte de a face lucruri care contravin legii”, a mai spus Liviu Ștefan, director general.

Angajații Nova Apaserv, suspectați că ar fi ajutat hoții de apă

Reprezentantul companiei susține că nu doar hoții de apă au intrat în atenția anchetatorilor, ci și angajații Nova Apaserv care ar fi contribuit la apariția acestui fenomen la Botoșani. Directorul general a precizat că unul dintre salariații cercetați disciplinar și-a pierdut locul de muncă.

„Au fost câțiva angajați cercetați disciplinar și pot să spun chiar unul dintre ei și-a pierdut locul de muncă ulterior. Aici este subiectivă treaba pentru că sunt mulți alții care au plecat benevol din unitate, motivele pot fi interpretate în toate felurile. Cert este că oricine are o problemă asupra căruia planează cea mai mică îndoială nu ezităm și îl cercetăm disciplinar conform regulilor”, a precizat directorul.

Chiar dacă se desfășoară anchete în ceea ce privește furtul de apă, Liviu Ștefan susține că este conștient că astfel de practici încă există. În unele cazuri hoții sunt ușor de prins, însă în altele este mai dificil. Printre zvonurile cu privire la acest caz circulă informații cum că unii angajați ai companiei de apă ar fi luat sume importante pentru manipularea contorilor.

„Părerea mea este că mai există pentru că noi avem informații mai mult sau mai puțin care pot fi dovedite. Dar evident, lucrurile nu se pot întâmpla fără un sprijin din interior. Și când spun așa mă refer la situații de genul că, găsim apometre defecte, se defectează fără aparent nicio cauză clară, mai apar sigilii peste noapte puse fără niciun istoric în trecut. Sunt multe situații. În plus, parcul nostru de contori, apometre ca să fiu mai clar, are o vechime mare și ele ca structură permit tot felul de intervenții neautorizate”, mai spune directorul general Nova Apaserv.