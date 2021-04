Controversatul creator de modă a povestit, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruţă, că nu a dus lipsă de variate experiențe de-a lungul vieții sale, iubindu-se cu foarte multe femei. Cătălin Botezatu a avut relaţii cu femei celebre atât de la noi din țară, cât și din străinătate.

Însă Botezatu a vorbit fără rezerve și despre vechile zvonuri cu privire la orientarea sa sexuală. El a afirmat că nu s-a simțit niciodată deranjat că au apărut zvonuri conform cărora preferă și bărbații. Ba mai mult, a ținut să dea replica celor care au lansat zvonuri false, susținând că s-a iubit cu sute de femei până acum. Designerul a admis că într-adevăr, îi plac femeile mai tinere decât el, dar și faptul că a avut parte de experiențe interesante, în care au fost implicați și alți bărbați.

„Mă simt bine să fiu plăcut de femei, dar și de bărbați. Da, recunosc, pot să spun? Am făcut, nu pot să fiu ipocrit. Am fost la show-uri, gangbang-uri, unde se putea întâmpla orice. Dar, a fost acea limită pentru mine pe care nu am depășit-o, e vorba de mine. Dar dacă sar puțin pârleazul, și ce? Dacă va fi ceva, Doamne ferește, să mă îndrăgostesc de un bărbat, că ființa e aceeași, da, spun: Voila!”, a mărturisit Cătălin Botezatu la podcastul lui Cătălin Măruţă.

Vedeta a adăugat că, de fapt, cunoaște foarte mulți bărbați care sunt fericiți cu orientarea lor sexuală, fiind împreună cu parteneri cu care pare să se înțeleagă de minune. Însă a aruncat săgeți bine țintite și în privința bisexualilor, care aparent formează un cuplu cu o femeie de dragul convențiilor sociale și nu își asumă preferințele sexuale reale. Recent, designerul a fost infectat cu Covid-19, însă a trecut cu bine de acest impas.