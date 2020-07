Botezul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Inițial, polițiștii au comunicat faptul că nu au existat nereguli, însă după cercetări amănunțite s-a descoperit faptul că nu s-au respectat deloc restricțiile impuse de autorități în contextul pandemiei de coronavirus.

Oamenii legii au aplicat amenzi în valoare de 15.500 de lei, iar restaurantul s-a ales cu activitatea suspendată. Și Florin Salam a fost amendat.

„Alte 8 sanctiuni contraventionale aplicate persoanelor participante la evenimentul organizat in data de 4 iulie in orasul Otopeni si 2 dosare penale intocmite de politistii ilfoveni, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a creditului societatii in scop personal, in care sunt vizate 2 societati comerciale”, a transmis, miercuri, IPJ Ilfov.

În urma evenimentului au fost deschise și două dosare de cercetare penală pe numele a două societati comerciale sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a creditului societatii in scop personal.

Filmările care au fost postate pe rețelele sociale au fost dovada faptului că botezul copilului omului de afaceri cunoscut drept Vali Țigănime a încălcat prevederile legale, motiv pentru care atât organizatorul cât și beneficiarul au fost amendați.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Poliția Ilfov, organizatorul a primit o contravenție de 7.500 de lei iar Directia de Sanatate Publica Ilfov a solicitat suspendarea activitatii, în timp ce Vali Tigănime a fost sancționat cu o amendă de 2.500 de lei, în timp ce se încearcă identificarea celor care au participat la eveniment.

„Din verificarile efectuate de catre politistii ilfoveni, a rezultat faptul ca in data zilei de 4 iulie a.c., intr-o unitate de profil, de pe raza orasului Otopeni, a fost organizata o petrecere privata, in baza unui contract, potrivit caruia era permis accesul unui numar de 20 de persoane intr-un spatiu inchis si 50 de persoane pe terasa aferenta salonului.

Potrivit afirmatiilor organizatorului evenimentului, a rezultat faptul ca din cauza conditiilor meteo nefavorabile aparute pe timpul desfasurarii evenimentului, acesta a permis accesul persoanelor din exterior in interiorul salonului, inregistrandu-se astfel o aglomerare de persoane, fara a fi respectate normele legale.

In urma activitatilor specifice efectuate, politistii orasului Otopeni au aplicat sanctiuni contraventionale, conform Legii 55/2020, cu amenda in valoare de 7500 de lei pentru organizatorul evenimentului si o sactiune contraventionala, aplicata beneficiarului, conform Legii 55/2020, cu amenda in valoare de 2500 de lei. Totodata, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a sesizat Directia de Sanatate Publica Ilfov, solicitandu-i suspendarea activitatii societatii organizatoare”, a transmis Politia Ilfov.

Poliția Ilfov a susținut inițial că nu au fost încălcate resticțiile împotriva pandemiei

„Nici nu știu dacă e în Ilfov localul, o să mă interesez. Oricum, pe grupul nostru nu a fost nicio comunicare legată de așa ceva”, a fost reacția Anei Maria Ciolcă, purtător de cuvânt la Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov. Ceva mai târziu, ea a revenit cu o altă declarație: „Din ce am înțeles, regulile au fost respectate și nu a fost nicio reclamație. Au fost trei petreceri în acea locație, mesele au fost puse la distanță de un metru și jumătate, cel puțin așa a transmis reprezentantul salonului de evenimente”.

„Mesele au fost puse la distanța de un metru și jumătate, s-au respectat regulile. Pe de altă parte, pot exista și episoade de cinci-zece minute când oamenii se apropie unul de altul. A fost o petrecere de familie, din instinct te duci să te mai îmbrățișezi cu cineva”, a mai declarat Nicușor Stan, patronul Ambasad`Or, scrie Cancan.