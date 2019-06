Borza a anunțat cum va vota la moțiune. Nu e ranchiunos

Remus Borza a anunțat cum va vota la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, după ce la începutul săptămânii a fost demis din funcţia de consilier al prim-ministrului





„Moțiunea nu va trece. Suntem 465 de parlamentari, ca să treacă trebuie să fie 233 de parlamentari. Nu ai de unde să scoți majoritatea câtă vreme PNL, USR, PMP și UDMR au împreună 183 de voturi. Admitem că cei 17 parlamentari ai minorităților naționale, altele decât cea maghiară, susțin moțiunea, deși băieții aceștia joacă la două capete dintotdeauna. Ei sunt jumate cu puterea, jumate cu Opoziția'”, a afirmat Remus Borza, la DCNews.

Având în vedere că a dezbătut subiectul „moțiune de cenzură”, Remus Borza a spus și că acesta nu va vota împotriva Guvernului Dăncilă deși este supărat pe prim-ministrul Viorica Dăncilă pentru faptul că nu i-a dat nici măcar un telefon când a ales să îl demită din funcția de consilier.

„Nu sunt supărat pe Dăncilă”

„Nu sunt un tip ranchiunos. Sigur, m-a deranjat că doamna premier nu mi-a dat măcar un telefon: «Băi, ești prost, du-te acasă» sau «Vino, mă, aici, dă și tu o declarație, o explicație, o notă informativă», deși i-am dat un mesaj sâmbătă sau duminică «Aveți răbdare până luni că o să vă trimit transcriptul și înregistrarea». Luni dimineață, când am intrat în posesia audio a înregistrării și a transcriptului, am dat mai departe, dar hotărârea era deja luată. Nu sunt supărat pe doamna Dăncilă. Am avut o premoniție chiar din emisiunea trecută de aici. Am zis că o să îi mulțumesc pentru onorarea făcută de a fi consilier chiar și pentru câteva zile. M-am gândit că paște o demitere. M-a deranjat că nu a dat un telefon și nu mi-a cerut un punct de vedere, dar asta nu mă pune în situația să merg acum să votez, din răzbunare, împotriva Guvernului Dăncilă. PSD-ALDE au un vot popular în spate. Au această obligație de a-și duce mandatul mai departe'”, a explicat Remus Borza.

