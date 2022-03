Borșul, efecte incredibile asupra organismului! Rețeta de ciorbă cu miel recomandată de nutriționiștii pentru masa de Paște

Borșul este un produs natural, utilizat de regulă la prepararea ciorbelor. Fiind bogat în enzime, acest produs este recomandat de nutriționiști, care propun chiar și o cură cu borș, menită să revigoreze tot corpul.

O cană de borș servită pe stomacul gol poate stimula organismul și lupta împotriva unor probleme ale ficatului ori bilei, iar pentru un efect garantat se recomandă adăugarea a jumătate de linguriță de pulbere de pelin.

Consumul de borș combate mahmureala

Deși nu se cunosc exact procesele chimice prin care borșul ajunge să lupte împotriva alcoolului din sânge, se consideră că acesta poate înlătura simptomele intoxicației cu alcool.

Mai mult, borșul este potrivit pentru tratarea bolilor respiratorii cronice, precum sinuzită, astm, bronșită, indigestie ori oboseală cronică.

Borşul de miel este aproape indispensabil de Paşte, însă nu trebuie să supuneţi organismul la cazne, mai ales dacă a trecut printr-un regim de post. Există câteva secrete pentru o bună digestie, pe care medicii le explică.

Cum se pregătește un borş de miel care nu face rău digestiei

Evitaţi pe cât posibil smântâna pentru că nu faceţi decât să încărcaţi cu calorii borşul care are deja multă grăsime. În plus, digestia va fi întârziată şi chiar împiedicată. Există şi câteva ingrediente care nu trebuie să lipsească atunci când preparaţi acest tip de mâncare.

„De la ciorba de miel nu trebuie să lipsească tarhonul, care îi dă gust bun. În plus, când se consumă trebuie să aibă multe frunze de pătrunjel, care este bogat în antioxidanţi, vitamina C şi are efect diuretic. Un pumn de pătrunjel are vitamina C cât are o lămâie”, explică prof. dr. Nicolae Hâncu, preşedintele Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice.

Suferinzii de dislipidemie, boli cardiovasculare, hepato-renale, digestive, diabeticii, supraponderalii şi obezii ar trebui să evite borşul de miel. Totuşi, pentru a evita problemele, specialiştii recomandă capsule pentru vezică biliară lentă şi colesterol.

Iată o reţetă de borş de miel, recomandată de prof. dr. Gheorghe Menicinicopschi

Ingrediente:

cap şi oase de miel

230 g zarzavat de ciorbă (pătrunjel, morcov, ţelină)

Tarhon

Leuştean

1 ceapă

500 ml borş

1 lingură oreaz

100 ml smântână (opţional)

1gălbenuş

2 linguri ulei

sare

Mod de preparare:

La ciorba de miel se folosesc în special părţile osoa­se: capul de miel, oasele pulpelor, pieptul, gâtul. Acestea se pun într-o oală de 5 litri cu 2 litri de apă rece şi se lasă 20 de minute pentru ca gustul de miel să difuzeze în apă, iar ciorba de miel să iasă mai gustoasă. Între timp, ceapa se toacă şi se pune la călit în ulei, se adaugă şi zarzavatul tocat cubuleţe mici şi, după 2 minute, oasele şi carnea de miel împreună cu apa în care au stat şi o linguriţă de sare.

Ciorba de miel se fierbe o oră, la foc mic, cu oala acoperită, se adaugă orezul şi, după încă 15 minute, o jumătate de litru de borş. Se mai lasă să dea câteva clocote, se gustă apoi de sare, se stinge focul şi se adaugă verdeaţa tocată (tarhon şi leuştean). Pentru amatori, se mai poate adaugă smântână bătută cu un gălbenuş de ou.