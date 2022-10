Boris Johnson se pregătește să preia conducerea Partidului Conservator

Boris Johnson pe listă

Joi, la câteva ore după ce Truss a demisionat, The Times of London a raportat că Johnson „se așteaptă să participe” la următoarele alegeri din interiorul partidului. The Guardian a raportat că Johnson crede că este în „interesul național” ca el să candideze. Și CNN a adăugat că Johnson va „candida din nou”, atribuind afirmația celor două persoane care au lucrat la ultima sa campanie.

Susținătorii lui Johnson susțin că el ar avea cea mai democratică legitimitate. El a fost liderul Partidului Conservator la ultimele alegeri generale, din 2019, când conservatorii au depășit cu 10 puncte partidul de opoziție Laburist, condus atunci de Jeremy Corbyn.

Sondajele sugerează că, dacă ar avea loc alte alegeri astăzi, conservatorii ar pierde puterea, pedepsiți de alegători din cauza deciziilor luate de Liz Truss. După demisia lui Truss, liderul laburist, Keir Starmer, a cerut alegeri generale, spunând că Marea Britanie nu își poate permite „să facă un alt experiment politic”. „Avem nevoie de alegeri generale, astfel încât populația să-și spună punctul de vedere asupra acestui haos total”, a spus Starmer.

Noul lider al partidului

Dar dacă vor avea loc alegeri în următoarele săptămâni sau luni este foarte posibil ca Partidul Conservator să aibă parte de o înfrângere. Întoarcerea lui Boris Johnson la conducerea partidului ar putea reprezenta o decizie bună chiar dacă a fost înlăturat din funcție în urma unor scandaluri.

Cu toate acestea, nu este clar dacă Boris Johnson va primi o altă șansă. De data aceasta, Graham Brady, președintele Comisiei Conservatoare, a spus că dorește să găsească un nou lider până pe 28 octombrie, potrivit Business Insider.