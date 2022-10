Lovitură de teatru în Marea Britanie. Cine este favorit să-i ia locul lui Liz Truss, în plină criză

Liz Truss, premierul Marii Britanii și-a dat joi demisia, iar deja a început cursa pentru desemnarea celui care îi va lua locul în fruntea Guvernului de la Londra. Până în 28 octombrie vor avea loc noi alegeri în Partidul Conservator, iar liderul formațiunii politice va deveni și prim ministru. Guvernul Marii Britanii a fost zguduit în ultimele luni de mai multe scandaluri cu tentă sexuală. În plus mai mulți ministri și-au dat demisia.

Rishi Sunak și Penny Mordaunt au cele mai mari șanse de câștig, potrivit presei britanice. Ei au fost contracandidații lui Liz Truss la precendele alegeri din partid.

Penny Mordaunt a fost ministru al apărării și, după ce a pierdut cursa internă din partid, a susținut-o pe Liz Truss. A fost prima femeie care a deținut această funcție în 2019, dar a părăsit Guvernul după instalarea lui Boris Johnson în funcția de premier. A fost un susținător al Brexitului în 2016.

Rishi Sunak a fost ministru de finanțe și era favorit să îi ia locul lui Boris Johnson, dar a fost învins de Liz Truss. El a fost lăudat pentru pachetul de redresare economică din timpul pandemiei de coronavirus. În schimb, la fel ca și Boris Johnson a fost amendat pentru că a încălcat restricțiile din timpul lockdown-ului, potrivit hotnews.ro.

Există însă și multe voci care spun că Boris Johnson ar putea reveni în funcție. El și-a dat demisia în luna iulie după ce mai mulți membri ai cabinetului său au părăsit Guvernul. În plus, fusese acuzat că a organizat mai multe petreceri la reședința sa din Downing Street și nu a respectat restricțiile impuse în pandemie.

Un sondaj realizat în rândul membrilor Partidului Conservator a arătat că mulți dintre ei îl vor înapoi de fostul premier și cred că a făcut treabă bună atunci când s-a aflat în fruntea Guvernului.

Were Liz Truss to resign, Boris Johnson tops the list of potential successors Tory members would most like to see replace her

Boris Johnson: 32%

Rishi Sunak: 23%

Ben Wallace: 10%

Penny Mordaunt: 9%

Kemi Badenoch: 8%

Jeremy Hunt: 7%https://t.co/ftgIKn7xZv pic.twitter.com/fOxT2Ixjuc

— YouGov (@YouGov) October 18, 2022