Boris Becker e tranșant. Singura șansă a Simonei Halep

Boris Becker este o legendă a tenisului mondial. A fost câștigător a şase turnee de Grand Slam, iar acum este analist la Eurosport. Fostul mare jucător de tenis este de părere că dacă TAS va menține suspendarea de patru ani de zile, cariera Simonei Halep se va încheia.

Ca dovadă că ne apropiem de startul Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2024, fără Simona Halep. Iar unul dintre cei mai faimoşi jucători de tenis germani a vorbit despre situaţia jucătoarei noastre.

Boris Becker, despre procesul Simonei Halep şi despre cine o ajută

Boris Becker a vorbit despre situația Simonei Halep (32 de ani), suspendată timp de 4 ani pentru dopaj. Boris Becker crede că Simona are puterea să revină în tenis dar numai dacă suspendarea va fi micșorată. De asemenea, germanul este sigur că Ion Țiriac o va ajuta cu tot ce este necesar pentru audierea de la TAS. Dacă nu vor exista alte motivări, audierea va avea loc la începutul lunii februarie.

Boris Becker, despre Simona şi Ţiriac. Sursa foto: Facebook

„Sunt un mare fan, un mare admirator al Simonei Halep. E uimitoare pe teren. Nu era cea mai puternică, dar e una dintre cele mai inteligente jucătoare din istorie. Prestația pe care a avut-o în finala cu Serena Williams la Wimbledon a fost una dintre cele mai bune pe care le-am văzut la o jucătoare. Și a reușit-o împotriva celei mai mari jucătoare din istorie.

Sunt trist să văd ce i se întâmplă. Sper să aibă un proces bun la TAS, sper să aibă avocați buni. Sunt sigur că Țiriac o va ajuta cu tot ce e nevoie. Va fi foarte important pentru tenis și pentru ea să revină pe teren. Dacă suspendarea va rămâne, nu cred că va mai reveni. Ar fi o pauză prea mare. Dar sper să primească o a doua șansă, suspendarea să se reducă și să o vedem înapoi pe teren”, a declarat Boris Becker.

Boris Becker este o legendă a tenisului mondial. Sursa foto: Facebook

Fostul jucător de tenis, despre legătura specială cu România

Boris Becker a vorbit cu nostalgie despre vremurile de altă dată, despre legătura strânsă cu Ilie Năstase și Ion Țiriac. Acesta spune că ei au fost primii lui profesori de la care a învătat totul.

„România a fost foarte importantă în viața mea. Am fost împreună cu doi români foarte importanți și influenți, Ilie Năstase și Ion Țiriac. Au fost primii mei profesori. Ion a fost antrenorul și managerul meu. Am învățat multe de el.

Ion Țiriac a pus bazele carierei mele. Am jucat împotriva lui Ilie în 1985, la Monte Carlo. L-am bătut, dar eram cu 20 de ani mai tânăr. Am rămas prieteni, ne-am antrenat de multe ori împreună. Mereu am fost fanul lui”.

Boris Becker a vorbit şi despre fenomenul Novak Djokovic

Boris Becker a făcut câteva referiri cu privire la Australian Open spunând că Novak Djokovic este principalul favorit. Fostul jucător german spune că Djokovic și Alcaraz se vor duela pentru locul 1.

„Acest turneu e și o bătălie pentru locul în clasamentul ATP. Djokovic și Alcaraz se vor duela pentru locul 1. E primul Grand Slam al anului, iar clasamentul e important, dar e mai important la finalul anului. Cred că cel mai important la Melbourne va fi trofeul, nu clasamentul. Favoritul meu e Novak Djokovic. A câștigat de 10 ori. O mai spun o dată. A câștigat de 10 ori! E ceva incredibil! Are 36 de ani, a avut o mică accidentare la United Cup, dar l-am văzut bine la antrenamente. E numărul 1, e campionul de anul trecut, e favorit.

Boris Becker şi Nole. Sursa foto: Facebook

Carlos e al doilea în lume și, din fericire, va juca în acest an, după accidentarea din 2023. Urmează Medvedev, care mereu a jucat bine aici. Sinner e pe locul 4, iar de anul trecut joacă foarte bine. Cred că îi place aici și această suprafață. Cred că ei sunt principalii favoriți. Primul Grand Slam e mereu interesant. Jucătorii vin după o pauză, unii au jucat, alții nu”, a concluzionat Boris Becker.