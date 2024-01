Simona Halep anunță o nouă colaborare. Sportiva speră la un rezultat favorabil la TAS

Sportiva din Constanța a atacat decizia la TAS (Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne). Simona Halep așteaptă ședința programată la început de februarie (7-9 februarie 2024) pentru a afla dacă îi va fi micșorată pedeapsa.

Simona Halep se pregătește cu Jez Manso, preparator fizic din Filipine

Reprezentanții legali ai Simonei Halep îl au în frunte pe Howard Jacobs. Acesta este un avocat din Los Angeles care a reprezentat câteva dintre cele mai mari nume din sport în acuzațiile anti-doping.

Simona Halep a renunțat la colaborarea cu Patrick Mouratoglou, însă nu a renunțat și la sport. Sportiva a ales zona Golfului pentru a se menține în formă.

În afara antrenamentelor intense, aceasta și-a găsit și un preparator fizic. Este vorba despre Jez Manso, o preparatoare fizică din Filipine, care lucrează de peste 10 ani la The Aviation Club de la Hotelul Jumeirah Creekside din Dubai.

„Uite cine a revenit la club, campioana din Dubai din 2015 și 2020, Simona Halep! Ne bucurăm că ai revenit”, a fost mesajul postat de Manso pe contul ei de Instagram.

Procesul Simonei Halep va avea loc în februarie

Dubla câștigătoare va fi audiată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv la începutul lunii februarie. Pe 29 august 2022, Simona Halep avea să dispute ultimul meci oficial din circuitul mondial. La US Open, în runda inaugurală, sportiva noastră era învinsă surprinzător de Daria Snigur (locul 124 WTA la acel moment, venită din calificări).

Simona Halep a mărturisit că a rupt contractul cu Academia Mouratoglou:

„Într-adevăr, a ieșit public. Mi-aș fi dorit să fi făcut asta puțin mai devreme. Am încetat să mai lucrez cu Academia Mouratoglu de ceva timp. Când m-am trezit în această situație, mi-a fost greu, pentru că mereu am avut încredere în echipele mele, în echipele anterioare și în toți cei cu care lucrez.

Pentru că simt că, dacă am încredere, am șanse mai mari să am performanțe maxime. Am fost întotdeauna deschisă să învăț de la oameni. De aceea angajezi oameni, pentru că ai nevoie de informații, trebuie să devii mai bun. Așa că mereu am avut încredere, iar încrederea mea este acum un pic zdruncinată”, a spus Simona Halep.

Simona Halep a acumulat câștiguri totale de 40.203.437 de dolari în decursul carierei

Jurnaliștii americani au scris că Halep ar urma să se retragă din tenis la finalul acestui an. Cei de la Sports Illustrated susțin că indiferent de verdictul primit la TAS, Simona se va retrage după Jocurile Olimpice de la Paris, din vară.

Pe lista americanilor, pe lângă jucătoarea noastră, se mai află și Rafa Nadal:

„După Olimpiada de la Paris și după US Open 2024, ei se vor retrage din tenis: Rafael Nadal, Venus Williams, Andy Murray, Simona Halep, Petra Kvitova, Stan Wawrinka și Karolina Pliskova”, au scris americanii.

Fostul număr 1 în clasamentul WTA a câștigat 24 de trofee, dintre care două de Grand Slam, unul la Roland Garros și unul la Wimbledon.