Avocatul susţine că poliţiştii de la DIICOT au falsificat acea stenogramă pentru a nu fi dezvăluit faptul că nu au reuşit să o găsească la timp.

„Acea stenogramă făcută de poliţişti, care au transcris ce ar fi discutat Alexandra cu 112, este falsificată. Exact la momentele esenţiale. Fetiţa asta a spus că este în cartierul Bold de patru cinci ori. O dată nu a fost transcris, şi a mai fost înlocuit şi cu pod. Mai mult, ea spune că nu are unde altundeva să fie. Eu am ascultat cu urechile mele aceste înregistrări, despre care oricum cred că sunt trunchiate, că nu sunt întregi. Asta după ce a ieşit scandalul că nu au găsit-o în Bold. Se aude Bold, se repetă Bold şi ei au pus pod, şi într-un pod. Au adăugat cuvinte în plus, ca să deruteze”, a explicat avocatul.

De asemenea, Tonel Pop a mai spus că poliţiştii au adăugat „şmechereşte” mai multe detalii în stenogramă.

„În toată această convorbire, tot ce a vorbit această fetiţă, singurul lucru pe care ea l-a spus că îl vede de acolo de unde este închisă a fost o poartă. Restul detaliilor au fost adăugate şmechereşte de poliţişti, care au sunat de mai mult ori aceaastă fetiţă şi au vorbit şmechereşte cu ea, şi au scris mai mult decât şmechereşte şi în fals declaraţiile fetiţei. Dacă ea ar fi spus „vine, vine”, operatorul ar fi întrebat cine a venit. Eu de asta cred că sunt falsificate înregistrările, trunchiate, pentru că se pare că lipsesc fragmente. Iar transcriptul este clar falsificat”, a mai spus Tonel Pop, potrivit dcnews.ro

Te-ar putea interesa și: