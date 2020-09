Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că şi-a făcut calculele pentru alegerile locale și că PSD va avea cel mai mare număr de aleşi din România, iar Gabriela Firea va fi realeasă în funcţia de primar al Capitalei.

„PSD va rămâne cel mai mare partid din ţară. Scorul PSD va fi cu 3 în faţă şi va avea cel mai mare număr de aleşi din România. Această campanie condusă de preşedintele Iohannis nu a avut efectul pe care şi l-a dorit”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a mai spus că este sigur că Gabriela Firea va fi realeasă în funcţia de primar general al Capitalei, iar scorul politic al PSD în Bucureşti va fi peste 30%.

Liderul PSD crede că alegerile din 27 septembrie sunt nişte alegeri atipice, iar politica nu este „un apetit la români” în acest moment.

„Este un decalaj în ceea ce privește agenda politicienilor și a cetățenilor. Prioritățile și îngrijorările românilor sunt cu totul și cu totul altele, sunt legate de școli, de pandemie, de criza economică și de șomajul alarmant. Eu am mers în interiorul organizaților PSD, și la Timiș și la Hunedoara, și la Caraș, și la Gorj, candidații sunt determinați. Anumite zone au niște realizări administrative impresionante.

Nu este un apetit la români în acest moment politica propriu-zisă. Este o campanie atipică categoric dar este o campanie pentru locale, întodeauna a fost axată pe candidați, nu neapărat pe partide”, a mai declarat Marcel Ciolacu la Antena 3.

Zilele trecute, Ciolacu anunța că şi-a făcut un program comun de campanie cu senatorul Eugen Teodorovici:

„Ne-am făcut un program comun de campanie eu cu colegul meu Eugen Teodorovici. El va pleca în acest weekend la Piatra Neamţ, la domnul Arsene, şi va mai avea deplasări şi în Moldova. Am avut un proiect comun, Eugen a fost senator de Buzău, şi am pornit împreună cu Consiliul judeţean un proiect, celebrul pod de la Vadu Paşii, în cazul în care se mai întâmplă ceva cu podul de la Mărăcineni să fie o rută ocolitoare, astfel încât să nu se mai blocheze traficul către Moldova şi am hotărât să mergem împreună şi la Buzău la acest pod”.