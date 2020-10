Justiţia din Madagascar a stabilit că Radu Mazare a fost extrădat ilegal şi că trebuie să se reîntoarcă acolo.

Tribunalul Antananarivo din Madagascar a decis definitiv că Mazare a fost răpit din închisoarea malgaşă pentru a fi dat pe mâna Sistemului din România: A existat un viciu de procedura ce anuleaza procesul de extradare… Sa se repuna partile in situatia anterioara extradarii, chiar daca Mazare va fi trimis pe teritoriul Republicii Madagascar.

Răsturnare de situație în dosarul lui Radu Mazăre

Tribunalul Antananarivo din Madagascar a decis definitiv ca predarea fostului edil al Constantei, Radu Mazare, catre Statul roman, in vederea executarii pedepsei priviative de libertate in Romania, s-a facut cu incalcarea legilor si tratatelor internationale. Printr-o hotarare data in premiera la nivel international, Tribunalul Antananarivo a dispus repunerea in stiuatia anterioara, respectiv aducerea lui Radu Mazare inapoi in Madagascar din inchisoarea din Romania. Hotararea Tribunalului din Antananarivo a fost pronuntata in 9 octombrie 2020, fiind executorie odata cu comunicarea oficiala a actelor catre autoritatile romane.

Decizia Tribunalului Antananarivo a stabilit că Radu Mazare a fost răpit din Madagascar

Conform documentului obţinut de luju.ro pe care îl publică în premieră: preluarea lui Radu Mazare din Madagascar de catre autoritatile romane s-a facut fara existenta unei audieri de extradare, in lipsa unei hotarari judecatoresti, precum si in lipsa ordinului obligatoriu al Ministrului Justitiei din Madagascar prin care trebuia sa se autorizeze predarea fostului primar al Constantei catre Statul roman. In realitate, extragerea lui Mazare din Madagascar s-a facut doar in baza unei autorizatii eliberate de Procurorul Republicii Antananarivo, ceea ce face ca intregul proces de extradare a lui Mazare sa fie anulat. Fata de aceasta situatie, Tribunalul din Anananarivo a decis definitiv in 9 octombrie 2020, ca in baza viciilor de procedura savarsite sa se procedeze la aducerea in Madagascar a lui Radu Mazare.

Decizia definitiva a Tribunalului Antananarivo are la baza cererea unui avocat din Madagascar, reprezentant al lui Radu Mazare, formulata in 20 iulie 2020, prin care a solicitat sa se constate ca prin preluarea de catre autoritatile romane a lui Radu Mazare din Madagascar s-a produs o incalcare a articolelor 105-114 din Legea 2017—27 din 2018 privind cooperarea internationala in materie penala, o incalcarea a prevederilor art. 14 din Legea privind cooperarea internationala in materie penala si, totodata, sa se constate nelegalitatea actelor emise de Parchetul Antananarivo, respectiv:

-autorizarile de deplasare a functionarilor romani in vederea extradarii lui Radu Mazare catre Romania (emise in 14 si 18 mai 2019);

-ordinul de extragere din 19 mai 2019 prin care i s-a ordonat sefului penitenciarului de la Casa Centrala Antanimora sa il extraga pe Radu Mazare din inchisoare pentru a-l duce la Aeroportul international Ivato Antananarivo in vederea predarii reprezenantilor Statului roman (mandat de depunere din 14 mai 2019).

Radu Mazare a fost extras de Sistemul din Romania in orb. La cererea initiala de extradare au mai fost adaugate niste mandate de executare

In actiunea depusa in instanta, Radu Mazare, prin aparatorul sau local, a aratat si ca nu i-a fost prezentat niciun document oficial in baza caruia a fost privat de libertate, desi, fiind solicitant de azil, se afla sub protectia Inaltului Comisariat pentru Refugiati al Natiunilor Unite.

Mai mult, a reclamat Radu Mazare in actiunea depusa in instanta, extragerea sa din Madagascar s-a facut printr-un proces-verbal intocmit in baza unei autorizatii emise in 14 mai 2019, desi intre timp (in 18 mai 2019) fusese emisa o noua autorizatie in care a fost adaugat un paragraf care mentiona ca „cererea de extradare a Ministerului roman al Justitiei se refera la Mandatul de arestare preventiva nr. 1/10.01.2018 si la Mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 269/2017 din 07.02.2019”. Detalii despre dosar puteţi citi AICI.

Radu Mazăre: am fost RĂPIT și SECHESTRAT de autorități: „Vom depunde plângeri în țară și în străinătate“

Radu Mazăre considera la acea vreme că aducerea din Madagascar a fost o răpire și o sechestrare a sa din partea autorităților române. Fratele fostului edil al Constanței a declarat că nu a văzut nici până în prezent documentele necesare procesului de extrădare și că avocații acestuia vor depune plângeri. „O să facem niste demersuri în Romania și la instanțele internaționale”, a spus el.