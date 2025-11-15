Bombă din cel de-al Doilea Război Mondial, descoperită în Germania. Au fost evacuate mii de persoane la Nurnberg

Aproximativ 21.000 de persoane au fost evacuate vineri seară în Nurnberg,Germania, după ce autoritățile au descoperit o bombă neexplodată din cel de-al Doilea Război Mondial, în timpul unor săpături, pentru a asigura siguranța locuitorilor, potrivit fakti.bg.

Autoritățile au stabilit un perimetru de securitate și au închis drumurile pe o rază de 800 de metri în jurul locului descoperirii bombei. Operațiunea a fost cea mai importantă evacuare realizată vreodată la Nurnberg.

Pentru locuitori au fost închiriate autobuze care să-i transporte la centrul școlar din Berliner Platz, amenajat ca punct de primire. Autoritățile au cerut oamenilor să-și părăsească locuințele cât mai repede și să se refugieze la rude.

Aproape 500 de pompieri, aproximativ 250 de voluntari din serviciile de salvare, 60 de membri ai protecției civile și peste 100 de polițiști au fost mobilizați pentru operațiunea de evacuare.

Bomba, care cântărea aproximativ 450 de kilograme, a fost găsită în timpul unor lucrări pe strada Avenarius, fiind descoperită în cartierul Grossreuth. În iunie, orașul german Köln a trecut prin cea mai mare operațiune de evacuare de la al Doilea Război Mondial, după ce au fost descoperite trei bombe americane neexplodate.

Autoritățile au evacuat peste 20.000 de persoane din centrul orașului, în zona Deutz. Persoanele evacuate au fost dirijate către puncte de adăpost amenajate în săli de expoziții și clădiri universitare, în timp ce angajații din birourile din zona afectată au fost sfătuiți să își părăsească locurile de muncă sau să evite complet zona.