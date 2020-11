Pe lângă dosarul orchestrat de procurorii de la Craiova, Alex Bodi a mai fost interceptat într-un dosar de proxenetism. Ținta procurorilor a fost, însă, un anume Cosmin Pop, cunoscut în zona Dejului ca ”Sharpele Nebun”, datorită faptului că și-a îmbrăcat Rolls Royce-ul în piele de șarpe.

Cosmin este bun prieten cu Alex Bodi și a fost prezent inclusiv la ziua acestuia de naștere, onomastică la care a participat și un agent-șef de poliție. Prezența organului de ordine arată legăturile între cei care ar trebui să apere cetățenii și indivizii cu un cazier stufos pentru violențe. De menționat că ”Sharpele” era cunoscut de atunci pentru latura lui infracțională.

La începutul acestui an, Sharpele a fost pus sub acuzare într-un dosar de proxenetism, iar în dosar apare și interceptarea unei discuții pe care Alex Bodi o are cu o femeie ”plasată” de Cosmin în Elveția și care întârziase să trimită banii cu care Sharpele își plătea ratele la mașină.

Escortele îi transferau bani lui Alex Bodi

”În final, pentru a arăta că autoturismul marca Rolls Royce Wrait îi aparține lui Pop Cosmin, dar ratele sunt achitate cu banii obținuți de pe urma practicării prostituției de către numitele P.C. și G.A., trebuie observate transferurile bancare. În continuare, arăt că din contul numitei G.A. s-a transferat către Bodi Alexandru Nicolae- fostul soț al Biancăi Drăgușanu – în data de 18 august 2018, suma de 4.080 euro, cu mențiunea rată Rolls Wrait DJ 935. Asemenea, din contul numitei P.C., în data de 6 decembrie 2019, s-a transferat către Standard Corporate GMBH suma de 4.090 de euro, reprezentând rată Rolls Royce DJ 935 (numărul de înmatriculare a autoturismului Pop Cosmin, care a fost modificat cu mai multe inscripții și însemne privind un șarpe, porecla sa fiind șarpele), iar în data de 22 septembrie 2019, s-a transferat suma de 2.045 euro, către Bodi Alexandru Nicolae, reprezentând jumătate rată Rolss Royce DJ 935.

Spre exemplu, în data de 12.01.2020, orele 00.30 și 01.04, G.A.(o tânără obligată să e prostitueze – n.n.) a avut două dialoguri telefonice cu B. Alexandru în care i-a transmis că Pop Cosmin, zis ”Sharpele nebunu” a amenințat-o, că i-ar fi sugerat că poate să îi facă rău, dorind să afle dacă la acel moment avea pe altcineva (alt bărbat). I-a spus interlocutorului că Pop Cosmin i-a spus prin intermediul aplicației whatsapp așa: eu nu ameninț, io fac, că io nu ameninț, io când fac, fac. Că el nu-i prost, ca și Coco, că gen, că D… avea deja vreo două degete tăiate!”, a scris clujust.ro.

Până în acest moment, nu există nici o legătură între dosarul de la Dej și cel instrumentat de procurorii de la Craiova, pentru care Alex Bodi a fost arestat preventiv. În primul dosar, Alex Bodi nu are vreo calitate, procurorii nepunându-l în vreu fel sub acuzație.