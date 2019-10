Fostul șef al ANI, Horia Georgescu, a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul ANRP.

De asemenea, avocata Ingrid Mocanu a fost achitată de ICCJ, după ce fusese arestată în timpul cercetării și condamnată în primă instanță.

Tot în același dosar, Ingrid Zaarour, fostă șefă a ANRP, a fost achitată, alături de alți inculpați din dosar.

Fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la o pedeapsă de 8 ani de închisoare.

Alte condamnări în acest dosar au primit Mihnea Iuoraș – 4 ani și 6 luni de închisoare, pedeapsă amânată pentru un an și jumătate; Remus Virgil Baciu – 6 ani și 4 luni de închisoare; Marko Attila Gabor – 3 ani de închisoare; Alexandru Hanu – 3 ani de închisoare.

Alte achitări în process au obținut Cătălin Canangiu, Gheorghe Vișoiu, Cornel Drulă și Neculae Nistor.

Este vorba despre o decizie definitivă într-unul dintre mega-dosarele ANRP, privind acuzații de corupție legate de acordarea despăgubirilor.

Pe data de 14 februarie 2018, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Theodor Nicolescu la 9 ani şi 4 luni închisoare, iar pe fostul deputat UDMR Marko Attila-Gabor (dat în urmărire internaţională) la 5 ani închisoare cu executare.

Fostul şef al ANI Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de închisoare, iar avocata Ingrid Mocanu – vicepreședinte ANRP la data faptelor – a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu executare.

Judectoarea Anamaria Trancă de la Curtea de Apel București a dat decizia de condamnare ținând cont de un „plic secret” aflat la dosar, a arătat avocata Ingrid Mocanu, asta în ciuda faptului că ICCJ a dispus achitări într-o speță similară.

Plicul „secret” a fost descoperit de avocata Ingrid Mocanu în cadrul acțiunii disciplinare pe care a făcut-o împotriva judecătoarei Trancă, scrie luju.ro.

Mai exact, Mocanu a formulat plângere la Inspecția Judiciară împotriva judecătoarei, care însă a fost respinsă, avocata atacând apoi soluția de clasare în instanță.

Astfel, la dosarul privind contestația lui Ingrid Mocanu împotriva soluției Inspecției Judiciare a fost atașată fișa Ecris a cauzei ANRP, la secțiunea „Documente în dosar”, pe lângă rechizitoiriu, adrese și procese verbale, apărând și un „plic lipit (secret)”.

„Ne așteaptam toți la această soluție. Am primit pedeapsă maximă cu executare, e foarte clar că dosarul a fost de la început foarte politic. A fost repartizat unei individe care nu are nicio legatură cu magistratura. Pe parcursul procesului am formulat nouă cereri de recuzare respinse toate. Am formulat cinci cereri de strămutare, pentru că era evident că nu vom avea parte de un proces echitabil. Când am văzut unde a fost repartizat dosarul, am anticipat soluția fără niciun fel de dubiu. Chiar ne mirăm că avem așa puțin. Cererea de strămutare are termen mâine(…). Ne așteptam la soluție, avem reacțiile făcute. S-au făcut presiuni, e o pură formalitate pentru dânsa judecata.Putea să ne dea 15 ani. Își face profesia de rușine.”, a spus Ingrid Mocanu la Antena 3.

Condamnări au primit şi alte persoane care la data faptelor făceau parte din Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor: Ingrid Zaarour (preşedinte al ANRP) – 2 ani şi 6 luni închisoare cu suspendare, Mihnea-Remus Iuoraş (vicepreşedinte ANRP) – 4 şi 6 luni ani cu executare, Remus Baciu (vicepreşedinte ANRP) – 6 ani şi 4 luni cu executare și Cătălin Canagiu (reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice) – 4 ani închisoare cu executare.

Potrivit DNA, cei opt membri ai comisiei din ANRP au emis în cazul a trei dosare titluri de despăgubire pe baza unor rapoarte de evaluare contrare Standardelor Internaţionale de Evaluare cu privire la estimarea valorii de piaţă a imobilelor şi contrare prevederilor legale.

Scopul demersurilor a fost supraevaluarea imobilelor menţionate, ceea ce a adus un prejudiciu bugetului de stat şi a asigurat avantaje patrimoniale unor persoane, cesionari ai drepturilor litigioase.

„În perioada 2007 – 2008, Cătălin Nicolescu a pretins de la trei persoane 5% din totalul acţiunilor pe care acestea urmau să le primească în urma conversiei titlurilor de despăgubire din dosarele aflate la ANRP. În schimbul banilor, Nicolescu, prin prisma funcţiei şi calităţii pe care o deţinea, urma să asigure soluţionarea favorabilă şi cu celeritate a dosarelor de despăgubire”, susțin procurorii.

