Bomba de la autostrada Sibiu-Pitești. Fondurile europene pentru România ajung la o companie turcească

Cea mai mare licitație pe un proiect românesc realizat cu fonduri europene din ultimii 30 de ani, de un miliard euro, riscă să fie câștigată de o companie tucească, după ce restul constructorilor calificați au cerut amânarea și chiar anularea licitației.

Proiectarea și execuția Autostrăzii Sibiu- Pitești tinde să se transforme în butoiul cu pulbere pe care stă Compania de Autostrăzi

Concret, Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat fălos miercuri, 20 octombrie 2021, că a găsit un ofertant pentru proiectarea și execuția Secțiunii 2, Boită-Cornetu, a Autostrăzii Sibiu- Pitești care să se încadreze în suma alocată acestui proiect, respectiv 4.635.473.646,00 Lei, fără TVA (circa un miliard de euro), bani proveniți din fonduri europene.

Este vorba despre asocierea ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S, companie turcească fără portofoliu în România până la acest moment, care a reușit să pună mâna pe Secțiunea 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești în defavoarea companiilor europene ASOCIEREA STRABAG SRL – ACCIONA CONSTRUCCION SĂ, IMPRESA PIZZAROTTI & C S.p.A., ASOCIEREA AKTOR S.A. – RIZZANI DE ECCHER S.p.A. și WEBUILD (fosta Astaldi) și a firmei turcești ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNSAAT VE TAAHHÜT A.S. – YAPI MERKEZI İNSAAT VE SANAYI A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.

Situația este pe cât de simplă pe atât de gravă. S-a găsit un ofertant pentru acest proiect pentru că dintre cei șase constructori precalificati, care au trecut în Etapă a ÎI-a pentru depunerea ofertelor (patru firme europene și alte două firme turcești) doar asocierea MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S a depus oferta pentru câștigarea contractului de proiectare și execuție a Secțiunii 2 din Autostrada Sibiu-Pitești pentru această valoare. Restul de cinci companii constructoare au solicitat, din informațiile pe care le deținem, amânarea acestei proceduri, motivat de faptul că bugetul alocat nu acoperă execuția lucrării, mai ales că studiul de fezabilitate realizat este contestabil, nerealizabil și nerealist, în opinia constructorilor.

Mai mult, suma prevăzută pentru execuția acestui proiect nu mai are nicio legătură cu realitatea zilelor noastre, de vreme ce bugetul a fost prevăzut în urmă cu mai mulți ani, între timp prețurile de execuție și ale materialelor majorându–se chiar și cu 50%. Vorbim totuși de un proiect care prevede 18 luni proiectare și 50 de luni execuție a 31,33 km de autostrada, 49 de poduri și viaducte, precum și 7 tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 m și 1590 m.

Pe lângă această, Proiectul Tehnic este unul foarte greu și necesită studii suplimentare care să facă din Secțiunea a 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești un obiectiv realizabil. Aceeași situație se regăsește și în cazul Studiului de fezabilitate denunțat că fiind făcut pe genunchi, la care se adaugă tergiversarea licitației realizate de CNAIR pentru acest proiect, care face că aspectele reținute în Studiul de fezabilitate să implice multiple modificări.

Potrivit informațiilor obținute de Lumea Infrastructurii, față de această situație compania STRABAG a solicitat amânarea cu 120 de zile depunerii ofertelor, însă în zadar, scrie infrapress.ro.

Comunicatul CNAIR din 20 octombrie 2021:

„Miercuri, 20.10 2021, a avut loc depunerea ofertelor pentru Etapă a ÎI-a (Propuneri Tehnice și Propuneri Financiare) pentru procedura de atribuire a contractului Proiectare și Execuție “Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 2, Boită – Cornetu”.

Până la termenul limita de depunere a ofertelor s-a înscris următorul ofertant: ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

Menționăm faptul că, Etapă I a procedurii de licitație restrânsă “Proiectare și Execuție “Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 2:Boită – Cornetu” a fost finalizată în dată de 23.07.2021 fiind transmise totodată și Invitațiile de participare la Etapă a ÎI-a a procedurii – Etapă de depunere a ofertelor, către cei 6 Candidați precalificati la prima etapă.

Operatorii economici interesați au avut la dispoziție un termen inițial de 2 luni pentru pregătirea ofertelor (20.09.2021), care a fost ulterior prelungit cu încă o luna, până la dată de 20.10.2021, fiind astfel asigurat un termen mai mult decât suficient pentru pregătirea ofertelor.

Valoarea estimată a contractului este de 4.635.473.646,00 Lei fără TVA.

Traseul are o lungime de 31.33 km

Sursă de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.

Termenul de finalizare prevăzut este de 18 luni proiectare și 50 de luni execuție.

Această secțiune conține că principale lucrări: