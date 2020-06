Este vorba de un nume greu din televiziune, mai exact de la rubrica meteo prezentată la ProTV. Vedeta din media a încins atmosfera de la mare în acest weekend cu formele sale apetisante.

Magda Pălimariu este un nume sonor în televiziunea română, fiind recunoscută peste tot pentru buletinele de știri prezentate la ProTV. De asemenea, din cauza trupului său perfect, aceasta sucește mințile nu numai ale telespectatorilor, ci și ale bărbaților care pun ochii pe ea.

Chiar dacă la televizor trebuie să se îmbrace cât mai decent, dar în același timp să fie și atrăgătoare, pe rețelele de socializare nu există asemenea reguli, iar Magda știe foarte bine acest lucru. Este locul perfect în care vedeta poate da la o parte orice inhibiție și să-și expună corpul perfect și formele apetisante.

Chiar dacă nu este vreme de plajă, norii fiind prezenți, iar temperaturile încă scăzute pe litoral, așa cum chiar ea a anunțat întreaga Românie, asta nu înseamnă că o femeie sexy cum ea nu se poate bucura de o zi de plajă. Vedeta de la meteo s-a întins pe nisip, la Constanța, și a făcut câteva fotografii incendiare.

„Sun, Sea, The Sand and Me (Soarele, Marea, Nisipul și Eu)”, a scris Magda pe Facebook, lângă imaginile care au strâns instantaneu zeci de aprecieri și comentarii în care oamenii își exprimă gândurile bune pentru ea.

A trecut prin două despărțiri grele!

Vedeta de la ProTV a divorțat de soțul său, Adrian Bogdan Moisescu, patronul unei firme de securitate din Capitală, pentru ca mai apoi să se „despartă” și de tatăl său.

„N-aş putea spune că am pierdut doi bărbaţi, pentru că pe fostul meu soţ nu l-am pierdut. Noi am fost cinci ani împreună, cu bune şi cu rele – până la urmă e firesc, nu e totul pictat în roz.

Dar mă bucur că, atât cât am fost împreună, am ştiut să preţuim clipele frumoase şi asta a fost o lecţie din care am învăţat iar ceva. Nu consider că am pierdut ceva, dimpotrivă, poate viaţa mă duce acolo unde trebuie. Dar pierderea tatălui meu a fost cu adevărat dureroasă”, a spus aceasta la momentul respectiv, conform Cancan.