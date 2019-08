Pe pagina sa de socializare, Cumpănaşu a spus că această candidatură depinde de opinia publică dacă va dori ca el să fie unul dintre candidaţii pentru cursa de la Cotroceni.

„M-am gândit de multe ori la acest lucru, dar deja nu mai pot da acelaşi răspuns la nesfârşit – vă întreb pe voi: este cazul să candidez la preşedinţia României?”, a spus Cumpănașu.

Cumpănașu se dorește a fi un candidat al cetățenilor, al opiniei publice, de aceea ”am nevoie de sfatul dumneavoastră”.

Pentru cei care consideră că DA, vreau să vă spun că timpul este extrem de scurt şi este aproape imposibil. Spre satisfacţia unor nemernici care astăzi îşi freacă mâinile!”, a declarat Alex Cumpănaşu.

„De aceea eu cred că un om care vrea să candideze la funcţia de preşedinte şi care nu vrea sprijinul partidul, şi o spun clar, dacă voi face asta nu vreau sprijinul lor, nu vreau să le fiu dator, are parte şi de dezavantaje. De aceea, pentru că văd că majoritatea dintre dumneavoastră spuneţi că este bine să fac lucrul ăsta, aş vrea să mă conving că este ceea ce trebuie, motiv pentru care, împreună cu dumneavoastră, în zilele următoare, am să fac acest exerciţiu. Am să încerc să văd câte semnături putem strânge, câţi oameni vor să lupte împotriva acestei cangrene sociale, câţi oameni vor o Românie fără clanuri. Fac un apel la dumneavoastră să luăm decizia împreună după acest exerciţiu. Pentru că dacă nu avem o şansă, trebuie să ştim de la început!”, a completat Alexandru Cumpănaşu.

Unchiul Alexandrei, fata de 15 ani, rîpita la Caracal, a mai spus că dacă va ajunge preşedintele României va demisiona după doi ani.

„Îmi doresc doar doi ani la Cotroceni. Ar fi de ajuns. O funcţie din asta nu are niciun farmec pentru mine. În doi ani îmi voi da demisia, dacă nu voi rade toate clanurile din ţara asta. Funcţia de preşedinte nu este una de care să te foloseşti conjunctural. Este o funcţie cu putere, dacă ştii să o foloseşti, dacă nu eşti încă un prizonier al sistemului. Ai CSAT, ai strategia naţională de apărare, ai numirile de la DIICOT şi Parchete, ai forţa poporului. În doi ani, toate clanurile vor fi rase”, a mai spus Alexandru Cumpănaşu.

De asemenea, Cumpănaşu a mai spus că va candida ca independent şi nu acceptă sprijinul vreunui partid politic.

Funcţia de preşedinte nu este una de care să te foloseşti conjunctural, spune Alex Cumpănașu – „este o funcţie cu putere, dacă ştii să o foloseşti, dacă nu eşti încă un prizonier al sistemului. Ai CSAT, ai strategia naţională de apărare, ai numirile de la DIICOT şi Parchete, ai forţa poporului”, potrivit sputnik.md

